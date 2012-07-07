سعی کردم مجموعه "تلاقی" ایرانی باشد نه تهرانی

عباس رافعی که مجموعه اپیزودیک "تلاقی" را با حضور کارگردانان مختلف برای شبکه یک تهیه کرده است، درباره پذیرش این طرح به خبرنگار مهر گفت: راستش من مدت‌ها بود دوست داشتم یک سریال کار کنم که روایتگر تمام اقوام ایرانی باشد. برایم فرقی نمی‌کرد کارگردانی کنم یا تهیه‌کنندگی. آنچه که برایم اهمیت داشت این بود که سریال ایرانی باشد نه تهرانی.

وی ادامه داد: اکثر سریال‌هایی که تهیه می‌شوند بیشتر اتفاقات در تهران می‌گذرد و گستره پهناور ایران از سوی سازندگان در نظر گرفته نمی‌شود. اما من می‌خواستم مجموعه‌ای که می‌سازم چنین فضایی داشته باشد و مخاطب وقتی پای این مجموعه می‌نشیند از دیدن اقوام مختلف ایران لذت ببرد.

این تهیه‌کننده اشاره کرد: به همین دلیل با دوستم جمال خلیلی نویسنده، طرح موضوع کردم و ماجرا را با او در میان گذاشتم که آیا می‌تواند موقعیتی به وجود بیاورد که شاهد حضور اقوام مختلف ایران باشیم. در واقع ما محلی برای عبور مسافران می‌خواستیم در نظر بگیریم. از آنجایی که در نظر داشتیم این مکان واقعی و باورپذیر برای مخاطبان باشد، بنابراین بخشی از کویر را در نظر گرفتیم که مسیر طبیعی آدم‌هایی است که مسیر را گم کردند یا هدفمند به سمت تفرجگاهی رفتند.

رافعی افزود: در ابتدا می‌خواستیم هتلی را در نظر بگیریم، اما احساس کردیم بودن یک هتل در وسط کویر باورپذیر نیست، به همین دلیل یک کاروانسرا را انتخاب کردیم که در وسط کویر زائران امام رضا(ع) در آنجا سکنی می‌گزیند. در واقع داستان از آنجا شروع می‌شود که یک کاروانسرا به یک خانواده تهرانی به ارث رسیده است. آنها به قصد فروش کاروانسرا می‌روند، اما تصمیم می‌گیرند این کاروانسرا را ترمیم کنند. بعد از مدتی این کاروانسرا باعث می‌شود که زندگی آنها ترمیم شود.

این تهیه‌کننده با اشاره به اینکه محل لوکیشن در 70 کیلومتری قم - کاشان است، توضیح داد: بعد از آنکه طرح مورد تصویب شبکه یک قرار گرفت لوکیشن را انتخاب کردیم. این لوکیشن محل عبور زائران است.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه خودتان فیلمنامه‌نویس هستید، آیا در نگارش مجموعه "تلاقی" هم دخالتی داشتید یا نه؟ توضیح داد: من به عنوان تهیه‌کننده بر کار نظارت داشتم و ایده‌ها و دلمشغولی‌هایم را می‌گفتم و نویسنده اجرا می‌کرد. در واقع درگیر کار تهیه‌کنندگی بودم. از سوی دیگر من در آن زمان می‌خواستم فیلم سینمایی "فصل فراموشی فریبا" را بسازم که البته شرایط تولید این فیلم میسر نشد.

رافعی درباره انتخاب کارگردانان این مجموعه ایپزودیک گفت: این مجموعه 11 داستان دارد که به دلیل حضور آدم‌هایی از اقوام مختلف ایران تلاش کردم کارگردانانی از تهران انتخاب کنم که اصلیت‌شان با قصه‌ای که قرار است کارگردانی کنند مطابقت داشته باشد. به عنوان مثل اگر قصه در جنوب می‌گذشت، رضا سبحانی را برای کارگردانی انتخاب کردم که اصالتاً جنوبی است یا اگر قصه در فضای شمال می‌گذشت حجت ذیجودی را انتخاب کردم.

وی ادامه داد: در واقع با این کار می‌خواستم کارگردانان با اشراف کامل قصه را کارگردانی کنند این اتفاق در میان بازیگران هم افتاد. به‌عنوان نمونه برای قصه‌ای که فضای شمال را داشت از ساعد هدایتی، فرهاد بشارتی، فریبا ترکاشوند و... استفاده کردیم که اصالتاً شمالی هستند. با این کار سعی کردیم تا لهجه‌ها هم به درستی ادا شود تا مبادا کار تصنعی باشد.

این تهیه‌کننده درباره مراحل پیش تولید گفت: پیش تولید اولیه ما چهار ماه برای شش داستان بود. بعد از تمام شدن شش داستان برای پنج داستان بعدی یک پیش‌تولید دیگر داشتیم. در مجموع تصویربرداری 11 داستان هفت ماه به طول انجامید و در حال حاضر آماده پخش است.

رافعی درباره اینکه چرا اکثر تلویزیون بیشتر آپارتمانی شدند و به دغدغه‌های مردم تهران می‌پردازند؟ توضیح داد: من اعتقاد دارم رسانه ملی باید آینه تمام قد باشد تا تمام مردم ایران خودشان را در آن ببینند و اگر نیاز به اصلاح دارند، این کار را انجام دهند. به همین دلیل ما در مجموعه "تلاقی" تلاش کردیم از تهران خارج شویم و همه اقوام ایران را در نظر بگیریم.

وی در پایان درباره دشواری‌های این مجموعه گفت: کار کردن در کویر خیلی سخت بود. گرما و سرمای آن واقعاً عوامل را اذیت می‌کرد، اما همه بچه‌ها تلاش کردند تا کار را به نحو مطلوبی انجام بدهند. ما این کار را در منطقه پاسنگان انجام دادیم و بعد از تمام شدن کار متوجه شدیم احتمال مبتلا شدن به سالک وجود داشته است اما خدا را شاکریم که مشکلی برای کسی پیش نیامد.