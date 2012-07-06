پذیرش دانشجوی ارشد در واحد پردیس دانشگاه خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، واحد پردیس دانشگاهی دانشگاه خلیج فارس در رشته های، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، آمار- گرایش اقتصاد اجتماعی، ریاضی کاربردی – گرایش آنالیز عددی، تاریخ – گرایش مطالعات خلیج فارس و زبان و ادبیات عربی مقطه کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش می کند.

بنابراین گزارش شرایط عمومی برای ثبت نام، دارا بودن صلاحیت های عمومی مندرج در آیین نامه تحصیل در پردیس های دانشگاهی جهت ادامه تحصیل، نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد و شرایط اختصاصی برای ثبت نام، داشتن گواهی معتبر پایان دوره کارشناسی با معدل حداقل 12 از 20 از دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، پرداخت شهریه ثابت و متغیر براساس‌ مصوبه هیأت امنای دانشگاه و قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه اعلام شده است.



ثبت نام اولیه از 11 الی 21 تیرماه 1391 انجام می شود. داوطلبان باید پس از دریافت فرم ثبت نام از طریق وب سایت دانشگاه خلیج فارس و تکمیل آن، مدارک خواسته شده را توسط پست پیشتاز به آدرس بوشهر - دانشگاه خلیج فارس – حوزه معاونت آموزشی ارسال کنند.

پذیرش از طریق مصاحبه و آزمون کتبی صورت می پذیرد، محل تحصیل در پردیس دانشگاه خلیج فارس بوده و پذیرش به‌صورت حضوری و تمام وقت است. برای دانشجویان مرد ایرانی برابر قوانین نظام وظیفه عمومی، پس از پذیرش و ثبت نام درخواست معافیت تحصیلی خواهد شد.