یاسوج آماده میزبانی جشنواره فیلم و عکس دنا/200 هنرمند با هم رقابت می کنند

قدرت الله سلیمانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمیته های هشتگانه این جشنواره به صورت مستمر در حال آماده سازی شرایط لازم برای برگزاری این جشنواره مهم هستند.

وی بیان کرد: دو سالن برای پخش فیلمها و برگزاری جلسات نقد و بررسی و کارگاههای آموزشی آماده شده اند که این دو سالن یکی با ظرفیت 190 نفر و دیگری با ظرفیت 60 نفر در جریان برگزاری این جشنواره افتتاح می شوند.

سلیمانی فر، تعداد فیلمهای بخش مسابقه جشنواره دنا را 111 فیلم عنوان کرد و اظهار داشت: فیلمهای بخش مسابقه این جشنواره در 14 سانس به نمایش در خواهند آمد.

رئیس انجمن سینمای جوان یاسوج بیان داشت: جهانگیر الماسی"، "سعید رجبی فروتن"، "سلیم غفوری"، "سعید مترصد" و "سعیدپوراسماعیلی" فیلمهای جشنواره دنا را داوری می کنند.

وی یادآور شد: همچنین در این جشنواره در بخش نمایش جشنواره جشنواره ها، فیلمهای برگزیده جشنواره ملی و بین المللی سینمای جوان پخش خواهد شد.

سلیمانی فر عنوان کرد: جلسات نقد وبررسی آثار بخش مسابقه هم هر شب با حضور فیلمسازان برگزار می شود.

وی برگزاری کارگاه فیلمنامه نویسی با حضور منوچهر اکبرلو و کارگاه عکاسی و سفر عکاسی به روستای "کریک" با حضور افشین شاهرودی و اسماعیل عباسی را از برنامه های اموزشی این جشنواره عنوان کرد.

سلیمانی فر همچنین نشست روسای دفاتر استانی سینمای جوان و همچنین تجلیل از یکی از فیلمسازان پیشکسوت کهگیلویه و بویراحمد را از دیگر برنامه های این جشنواره عنوان کرد.

مدیراجرایی جشنواره فیلم و عکس دنا بیان داشت: 159 اثر فیلم، فیلمنامه و عکس در جشنواره فیلم و عکس دنا برای دریافت 16 تندیس رقابت می کنند.

وی گفت: بیش از 200 تفر شامل هنرمندان فیلمساز، عکاس، فیلمنامه نویس، داوران و مدیران ستادی و دفاتر استانی سینمای جوان میهمان این جشنواره هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و هشتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان با نام دنا از 19 تا 23 تیر ماه با حضور 12 استان البرز، تهران، قزوین، قم، بوشهر، سمنان، مازندران، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و همچنین یزد توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهکیلویه و بویراحمد و انجمن سینمای جوانان ایران در یاسوج برگزار می شود.