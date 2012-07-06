نفت ایران 100 دلاری شد/ شکست طرح ضد ایرانی نفتی عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، پس از سقوط چندین دلاری بهای طلای سیاه در دوهفته گذشته، قیمت نفت خام سبک و ایران هم برای عرضه به بازارهای آسیایی و اروپایی با کاهش روبرو شد.

بر این اساس پس از ثبت رکورد تاریخی 126 دلار برای فروش هر بشکه نفت خام ایران به بازارهای آسیایی در اواسط فروردین ماه سالجاری، بهای طلای سیاه سبک و سنگین ایرانی با کاهشی حدود 30 دلاری به مرز 95 تا 96 دلار رسیده بود.

با این وجود، اجرای طرح رسمی تحریم نفت ایران به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هم نتوانست مانع سقوط آزد قیمت این کالای استراتژیک اقتصاد و سیاسی در بازارهای جهانی شود.

از سوی دیگر همزمان با اجرای تحریم‌های غیر قانونی علیه صنعت نفت و آغاز رسمی تحریم نفت ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم تدوین پیش نویس طرحی به منظور انسداد کامل تنگه هرمز را در دستور کار قرار دادند.

همزمان با تدوین این پیش نویس که با استقبال بیش از یکصد نماینده خانه ملت روبرو شد، جمهوری اسلامی ایران به منظور آمادگی نیروهای نظامی رزمایشی موشکی را در منطقه خلیج فارس و برخی از مناطق ایران آغاز کرده اند.

این دو اقدام در مجموع منجر به افزایش قیمت نفت خام در بازارهای بین المللی و به ویژه در چند روز اخیر شد به طوری که برای نخستین بار از ابتدای سالجاری میلادی تاکنون بهای جهانی طلای سیاه را یک روز بیش از چهار دلار افزایش داد.

شکست طرح ضد ایرانی نفتی عربستان

به گزارش مهر، در کنار تاثیر این دو اقدام ژئوپولیتیکی، رستم قاسمی وزیر نفت ایران به عنوان نخستین کشور عضو اوپک به‌طور رسمی خواستار برگزاری نشستی فوق العاده شد و تاکید کرد: مطابق با اجماع اعضای اوپک در نشست 161 در وین، مقرر شد در صورت کاهش بهای نفت به کمتر از یکصد دلار نشستی فوق العاده برگزار شود.

پس از ارائه این پیشنهاد نفتی ایران به رئیس و دبیرکل اوپک، چندین کشور عضو اوپک همچون ونزوئلا و الجزایر هم از پیشنهاد نفتی ایران استقبال کرده اند که احتمال برگزایر این نشست فوق العاده هم در افزایش قیمت جهانی نفت موثر واقع شده است.

در همین حال یکی از مهمترین دلایل افزایش بهای جهانی نفت در ماه‌های اخیر افزایش عرضه روزانه 2 تا 3 میلیون بشکه نفت خام توسط برخی از کشورهای عضو اوپک همچون عربستان سعودی، لیبی، امارات متحده عربی و کویت بود.

ناصر سودانی نائب رئئیس کمیسیون انرژی مجلس هم اخیرا در نشست ویژه‌ای در مجلس با حضور مدیران ارشد وزارت نفت نسبت به اجرای طرح ویژه عربستان برای کاهش بهای نفت به کمتر از 60 تا 65 دلار به منظور همراهی با غرب و به‌منظور افزایش فشارهای تحریم‌های اقتصادی و نفتی علیه ایران هشدار داده است.

در شرایط فعلی به نظر می‌رسد فعلا طرح نفتی عربستان و برخی از قدرت‌های غربی برای کاهش بهای طلای سیاه شکسته خورده است و قیمت نفت در بازارهای مختلف آمریکا، اروپا و شرق آسیا با افزایش چندین دلاری همراه شده است.

این در حالی است که قیمت نفت خام برنت دریای شمال هفته گذشته بار دیگر سه رقمی شد و بیش از یکصد دلار در هر بشکه معامله شده است. از این رو برای نخستین بار هفته گذشته بهای نفت برنت دریای شمال به بالای 100 دلار رسید و در معاملات روز چهارشنبه هم با وجود کاهشی 35 سنتی بازهم بیش از یکصد دلار معامله شده است.

با سه رقمی شدن بهای جهانی نفت، قیمت طلای سیاه سبک ایران هم در هفته گذشته بار دیگر با قیمت‌های بیش از 100 دلار به پالایشگرهای آسیایی فروخته شده است.

ذکر این تکته قابل توجه است که در کنار تمامی عوامل بنیادین و غیر بنیادین در افزایش بهای نفت، اعتصاب 10 روزه کارگران صنعت نفت نروژ که منجر به کاهش 250 تا 300 هزار بشکه ای تولید نفت خام این کشور شده اند، هم به نوعی زمینه افزایش بهای جهانی طلای سیاه را فراهم ساخته است.