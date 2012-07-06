تفکر بسیجی موجب خنثی سازی ترفند دشمنان می شود/ لزوم رفع مشکلات جانبازان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابراهیم قائد رحمتی در سلسله دیدارهای هفتگی خود روز گذشته از " ایوب شفقتی " جانباز 70 درصد جنگ تحمیلی اظهارداشت: جانبازان، جسم و جان را در قبال انسانیت، شرف و آزادگی هیچ دانسته و معتقدند برای غیرت، ملیت، اسلام باید جسم، جان و مال را فدا کرد.

وی عنوان کرد: آنچه موجب ایستادگی ایران در قبال کفر، الحاد، زر، زور، ترفند، مکر و غیره شد اسلام خواهی، غیرت و عملی شدن به رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام عظمای ولایت است.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان وجود تفکر بسیجی و ایثار گری را نشان از عمق اسلام خواهی این قبیل از دلسوزان جامعه دانست و گفت: این تفکر الهی موجب خنثی شدن انواع ترفند ها در ایران شده است.

وی همچنین شرف و آزادگی جامعه ایرانی را ناشی از گذشت و مقاومت رزمندگان دانست و افزود: جانبازان نماد ایستادگی، شرف و غیرت اسلامی هستند و پیروی از این نماد جامعه بیش از پیش مقاومتر خواهد کرد.

قائد رحمتی در ادامه با اهدا هدیه، آمادگی فرماندهی انتظامی استان را برای رفع مشکل جانبازان، ایثارگران و همچنین رهروی از راه شهدا اعلام کرد.