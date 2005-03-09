به گزارش خبرگزاري "مهر"، علي اوسط هاشمي در گردهمايي بخشداران استان تهران با تاكيد بر حركت بخشداران بر مدار و معيار قانون افزود: حضور پايدار مردم در اداره كشور منوط به آن است كه راي و نظر مردم را محدود به شعب اخذ راي ندانيم و به صورت مستمر از مشاركت آنان استفاده كنيم.
وي با بيان اين جمله كه انتخابات يك فرصت عالي براي كاهش دامنه تهديدات انباشته شده منطقهاي عليه كشورمان است، ايجاد شرايط مشاركت همه جانبه را از وظايف بخشداران عنوان و تصريح كرد : ما از تكثر و تنوع آرا ميتوانيم به سلامت در اجراي انتخابات برسيم، ضمن آنكه اگر مردم حضور گستردهاي در انتخابات داشته باشند، ابتكار عمل در دست مردم خواهد بود.
معاون سياسي امنيتي استانداري تهران با اشاره به اين نكته كه برگزاري انتخابات به شكل قانوني و عمل به وظايف قانوني از سوي بخشداران و فرمانداران ممكن است هزينههايي را هم داشته باشد، تصميمات هيات اجرايي را حاصل راي جمعي دانست و با تاكيد بر اين نكته كه بايد جايگاه و نقش هيات اجرايي براي مردم برجسته شود، گفت: هياتهاي اجرايي بايد از توان دفاع از حقوق مردم برخوردار بوده و راه اعمال حق و حقوق در اختيارشان را بخوبي بدانند.
هاشمي در بخش ديگري از سخنان خود به مشكلات اجتماعي و فرهنگي بخشها و شهرهاي استان تهران پرداخت و يادآور شد: ما در مركزيت كشور از پنج استان سيستان و بلوچستان، كرمان و خراسان شمالي و جنوبي و رضوي اتباع خارجي بيشتري را پذيرا هستيم.
هاشمي يكي از مسايل گريبانگير بخشداران را بحث تقسيمات كشوري در استان تهران عنوان كرد و گفت: اين بحث نبايد به ابزاري در دست افراد مختلف تبديل شود و بخشداران بايد ابتكار عمل را در دست داشته باشند.
وي افزود: بحث تقسيمات كشوري با مطالعه دقيق و انجام كار كارشناسي در حال پيگيري است.
معاون سياسي امنيتي استانداري تهران، مهاجرت، جابجايي جمعيت، اعتياد، حاشيهنشيني و سرقتهاي مسلحانه را از ديگر مسايلي دانست كه بخشداران بايد به آن اهتمام ويژهاي داشته باشند.
رييس ستاد انتخابات استان تهران در گردهمايي بخشداران:
هياتهاي اجرايي بايد توان دفاع از حقوق مردم را داشته باشند
رييس ستاد انتخابات استان تهران، اولويت اول كار بخشداران را برگزاري انتخابات سالم و رقابتي دانست و گفت :اگر به امنيت رواني و امنيت كشور در برابر تهاجم احتمالي خارجي ميانديشيم بايد زمينه حضور مسوولانه، فعال، جدي و پايدار مردم را فراهم آوريم.
کد مطلب 164319
نظر شما