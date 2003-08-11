به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه الوطن عربستان امروز دوشنبه نوشت ، آمار تلفات نظاميان روسي در جمهوري چچن همچنان روبه افزايش است .

به نوشته الوطن ، در حالي كه مقامات روس آمار تلفات نظاميان خود را در جمهوري چچن از سال 1999 تا كنون 4700 تن اعلام كرده اند اما كميته مادران نظاميان روسي اين آمارها را نادرست خواند.

اين كميته تاكيد كرد ، آمار دقيق كشته هاي نظاميا ن روسي سه برابر آمار دولتي است و اين رقم حتي از 12 هزار تن نيز فراتر مي رود.

والنتينا ملينكووا رييس اين كميته گفت: تفاوت فاحش در اعلام آمارهاي دولت روسيه و اين كميته به اين دليل است كه ، مقامات روس ، نظاميان روسي را كه در حين انتقال به بيمارستان يا به سبب جراحت هاي شديد ، جان باختند را در آمار خود نقل نكرده اند.

در حالي كه يك تحليلگر روسي معتقد است كه مقامات روسي تلاش مي كنند تا حد امكان آمار دقيق تلفات نيروهاي خود را براي جلوگيري از تحريك احساسات افكار عمومي روسيه پنهان كنند.

يلينا سوبونا با نادرست خواندن آمار اعلام شده از سوي دولت روسيه ، آمار كميته موسوم به كميته مادران نظاميان روس را به واقعيت نزديكتر دانست .

از سوي ديگر برخي از تحليلگران روسي در مقاصد و اهداف واشنگتن نسبت به قرار دادن فرمانده نيروهاي چچني به نام شاميل باسايف در ليست تروريسم آمريكا و بلوكه كردن اموال ودارايي وي ابراز ترديد كردند.

در حالي كه مقامات روسي ازاين تصميم واشنگتن ابراز خرسندي كرده و سرگئي استرجيمسكي معاون رييس جمهور اين تصميم را خبر خوشحال كننده و گامي درست خواند.

تمام تحليلگران روسي اتفاق نظر دارند كه آمريكا عملا رفتار انعطاف پذير ملموسي را با روسيه در مساله چچن آغاز كرده است و اين مساله را دستاوردي براي دولت روسيه قلمداد كردند .