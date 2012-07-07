زبیدالله سلیم اف سرمربی تیم ملی تیراندازی با کمان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خط خوردن زهرا دهقان و میلاد وزیری از حضور در المپیک تصریح کرد: ما دهقان و وزیری را خط نزدیم، بلکه آنها خودشان، خودشان را خط زدند. آنها می گفتند که این باشد و آن نباشد به همین دلیل هم فدراسیون تصمیم به خط زدن این دو ملی پوش و جایگزین کردن منوچهری و اسدی گرفت.

وی در خصوص نتایج ملی پوشان در رقابت های آمریکا و اختلاف فاحش بین وزیری و منوچهری، اظهار کرد: میلاد وزیری شروع خوبی داشت اما او در رقابت های فینال خوب کار نمی کند. وی در فینال به نفر 58 رقابت ها بازی را واگذار کرد. نادر منوچهری مدتی است که در مسابقات مختلف شرکت نکرده اما ما دیده ایم که او در رقابت های داخلی و تیمی خیلی خوب کار کرده است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که او را جایگزین وزیری بکنیم. ضمن اینکه او جوان و عاشق تیراندازی است.

سرمربی تیم ملی تیروکمان در پاسخ به این سوال که آیا فکر می کنید منوچهری و اسدی در المپیک حرفی برای گفتن داشته باشند؟ اظهار کرد: وزیری و دهقان هم حرفی برای گفتن نداشتند. اسدی و منوچهری جوان هستند و آینده دار. آنها نظم دارند و در مسابقات خوب کار می کردند.

وی در خصوص انصراف منوچهری از حضور در المپیک اظهار کرد: او در شرایطی خاصی قرار گرفته بود که این صحبت را انجام داد. وی در حال حاضر خوشحال است و مشکلی ندارد.

سلیم اف در خصوص اینکه به نظر می رسد به نوعی می خواستید وزیری را حذف کنید که موفق به این امر هم شدید. خاطرنشان کرد: میلاد وزیری خودش باعث حذفش شد. مگر می شود من به عنوان بازیکن بگویم این نفر نباشد. این گونه که نمی شود.