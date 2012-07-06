صادق درودگر در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نگرانی‌هایی که در خصوص امضا نشدن تفاهم‌نامه بین مالکان باشگاه ملوان و حسین هدایتی به وجود آمده است، ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه مشکلات برطرف شد و روز شنبه این قرارداد امضا می‌شود.

وی با تشکر از حسن فیروزآبادی، فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، سردار باران چشمه و مجدآرا اضافه کرد: قرار است فردا شنبه پس از انجام سلسله مراتب اداری بخشی از سهام باشگاه در اختیار حسین هدایتی قرار بگیرد که پس از امضا شدن این تفاهم‌نامه بدهی‌های مالی باشگاه طبق چارچوب و ضوابط موجود پرداخت می‌شود تا تیم ملوان مشکلی برای حضور در لیگ برتر نداشته باشد.

مدیرعامل جدید باشگاه ملوان در مورد بحث نواقص مدارک این باشگاه برای ارسال به کنفدراسیون فوتبال آسیا تصریح کرد: روز چهارشنبه مدارک‌مان را به صورت کامل ارسال کردیم و مسئولان فدراسیون هم با تشکر از همکاری مدیران جدید باشگاه ملوان اعلام کردند این باشگاه تنها باشگاهی است که مدارک خود را پیش از زمان مقرر ارسال کرده و اینکه در فاصله زمانی 10 روز مدارک به صورت کامل جمع‌آوری و ارسال شده در کشور بی سابقه بوده است.

درودگر در پایان در مورد بحث برگزار نشدن احتمال مسابقات جام حذفی گفت:‌ این جام باید برگزار شود زیرا جزو شناسنامه هر کشور است. شاید مسئولان فدراسیون قصد داشته باشند فقط امسال این جام را برگزار نکنند اما به نظر من حتی وقفه یک ساله آن هم درست نیست و بهتر است این جام برگزار شود.