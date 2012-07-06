  1. ورزش
۱۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۳

بهروان به مهر خبر داد:

برگزار نشدن مسابقات در ماه رمضان غیر منطقی است/ مذاکره با AFC در مالزی

برگزار نشدن مسابقات در ماه رمضان غیر منطقی است/ مذاکره با AFC در مالزی

سرپرست سازمان لیگ برتر از مذاکره با مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی در خصوص برگزار شدن یا انجام ندادن مسابقات جام حذفی در فصل جاری خبر داد.

غلامرضا بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: طی روزهای 27 و 28 تیرماه مذاکراتی را با مسئولان کمیته مسابقات AFC در مالزی انجام خواهیم داد و استعلام نهایی از آنها را در خصوص برگزار نشدن جام حذفی خواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه علاوه بر خودش، کفاشیان، عزیز محمدی، رحیمی و فتح الله زاده هم به مالزی می آیند، ادامه داد: اگر مسئولان AFC موافقت کنند که جام حذفی برگزار نشود و این مسئله باعث کسر سهمیه حضور قهرمان این جام در لیگ قهرمانان آسیا نشود جام حذفی را برگزار نخواهیم کرد اما در غیر این صورت فصل آینده این جام را در کنار مسابقات لیگ انجام خواهیم داد.

سرپرست سازمان لیگ برتر همچنین در مورد مسائل مطرح شده در خصوص برگزار نکردن مسابقات لیگ در ماه رمضان تاکید کرد: ما هیچ درخواستی را در این خصوص قبول نمی کنیم و مسابقات لیگ دوازدهم طبق اعلام قبلی و در زمان مشخص شده آغاز خواهد شد.

بهروان در پایان گفت: برگزاری مسابقات در ماه رمضان روال عادی در همه کشورهای مسلمان دنیاست و ما هم بعد از افطار مسابقات را برگزار می کنیم. ما در حال حاضر از لحاظ زمانی برایمان برگزاری مسابقات سال آینده مشکلات بسیاری داریم و قطعا در ماه رمضان مسابقات زیر نور برگزار خواهند شد.

کد مطلب 1643208

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