دوران غیبت حضرت مهدی (عج) دوران امتحان بزرگ الهی است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام حسین کوثری در این خطبه‌های نماز عبادی - سیاسی جمعه این هفته شیروان با اشاره به سیمای جضرت مهدی (عج) در قرآن کریم افزود: آیات فراوانی در قرآن به وجود حضرت مهدی (عج) پرداخته و از آن امام همام به عنوان مایه حیات، مظهر واقعی خلیفه خدا، ستاره پنهان، وارث زمین و امام منتظر یاد کرده است.

وی وظیفه منتطران ظهور آن حضرت را رعایت تقوی و عمل صالح بر شمرد گفت: باید با اعمال شایسته خود زمینه حکومت جهانی ولی عصر (عج) را فراهم کنیم.

حجت الاسلام کوثری به تشریح انتظار و جامعه مهدوی پرداخت و افزود: جوهره انتظار حرکت به سوی وضعیت مطلوب و ساختن جامعه‌ای سالم است.

خطیب جمعه شیر وان به دهه آخر ماه شعبان و دهه بهداشت و نکو داشت مساجد اشاره کرد و گفت: مسجد مرکز عبادت، هدایت، وحدت، خدمت و تصمیم گیری امت اسلامی است و امروز باید تلاش کنیم تا با هدایت بخشی و بیداری آفرینی، مساجد را آباد کنیم.

وی در ادامه با اشاره به 21 تیر روز عفاف و حجاب اظهار داشت: یکی از آروزهای دیرینه دشمنان اسلام، کشف حجاب و بی هویت کردن زنان است که باید زنان مسلمان ما با درک این مطلب در حفظ حجاب خود بکوشند.

حجت الاسلام کوثری با گرامیداشت روز مالیات و با بیان اینکه مالیات صرف امور عمرانی و رفاهی مردم می‌شود افزود: پرداخت مالیات در نظام اسلامی از وظایف تمام کسانی است که در عرصه اقتصادی کشور به صورت خرد و یا کلان فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: مردم باید در پرداخت مالیات به دولت کمک کنند تا دولت بتواند با تامین بودجه مورد نیاز کشور، به خدمت رسانی بهتر به مردم بپردازد.

خطیب جمعه شیروان با قدردانی از اجرای رزمایش موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آن را نشانه اقتدار نظامی لشکر اسلام و موجب هراس دشمنان دانست.

حجت الاسلام کوثری ماجرا جویی‌های آمریکا و ایادی مزدور استکبار جهانی در سوریه را نشانه ترس از قدرت حکومت‌های مردمی بر شمرد.

