قرار داد بزرگ نظامی روسیه با سوریه/ سامانه دفاع هوایی پیشرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدیار لبنان گزارش داد: بر اساس گزارشهای صادره از مرکز مطالعات روسی CAST مسکو قصد دارد ادوات نظامی و تسلیحاتی به ارزش نیم میلیارد دلار طی ماههای آینده به سوریه بدهد.

در میان سلاحها و ادواتی که قرار است روسیه به سوریه بدهد بالگردهای جنگی از نوع MI - 25، سامانه دفاع هوایی و تعدادی هواپیمای جنگی از نوع میگ 29 وجود دارد.

این روزنامه هدف از این قرارداد نظامی بزرگ را مقابله با تلاش برای ایجاد منطقه ممنوعه پروازی دانسته است و روسیه قصد دارد سامانه دفاع هوایی سوریه را پیشرفته کند.

الدیار در ادامه می افزاید: بدون شک ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه تقویت مخالفان مسلح سوری را به دنبال خواهد داشت و به آنها این امکان را می دهد که مناطقی را تحت کنترل خود درآورند.