  1. بین الملل
۱۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۱

الدیار گزارش داد:

قرار داد بزرگ نظامی روسیه با سوریه/ سامانه دفاع هوایی پیشرفته می شود

قرار داد بزرگ نظامی روسیه با سوریه/ سامانه دفاع هوایی پیشرفته می شود

یک روزنامه لبنانی از قرار داد نیم میلیارد دلاری روس ها با سوریه در راستای تقویت نظام بشار اسد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدیار لبنان  گزارش داد: بر اساس گزارشهای صادره از مرکز مطالعات روسی CAST مسکو قصد دارد ادوات نظامی و تسلیحاتی به ارزش نیم میلیارد دلار طی ماههای آینده به سوریه بدهد.

در میان سلاحها و ادواتی که قرار است روسیه به سوریه بدهد بالگردهای جنگی از نوع MI - 25، سامانه دفاع هوایی و تعدادی هواپیمای جنگی از نوع میگ 29 وجود دارد.

این روزنامه هدف از این قرارداد نظامی بزرگ را مقابله با تلاش برای ایجاد منطقه ممنوعه پروازی دانسته است و روسیه قصد دارد سامانه دفاع هوایی سوریه را پیشرفته کند.

الدیار در ادامه می افزاید: بدون شک ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه تقویت مخالفان مسلح سوری را به دنبال خواهد داشت و به آنها این امکان را می دهد که مناطقی را تحت کنترل خود درآورند.

کد مطلب 1643222

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