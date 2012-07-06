780 طرح توسعه بخش کشاورزی اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عبدایمانی ظهر جمعه در بازدید از طرحهای نیمه تمام بخش کشاورزی اردبیل تصریح کرد: با توجه به پتانسلهای کشاورزی استان طرحهایی جهت توسعه کشاورزی منطقه در نظر گرفته شده که با اختصاص اعتباری بالغ بر 241 میلیارد و 910 میلیون ریال اجرا خواهد شد.

وی افزود: از بین طرحهای مورد مطالعه 74 طرح با اعتبار بالغ بر 18 میلیارد ریال به تائید بانک کشاورزی رسیده و می تواند وارد فاز عملیاتی شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان یادآور شد: طرحهای در دست اجرا در صورتی که عملیاتی شود قابلیت اشتغالزایی برای 923 نفر را خواهد داشت.

وی از جمله این طرحها را پرواربندی گاو و گوساله، زنبورداری، پرورش گاو شیری و توسعه و تجهیز مکانیزاسیون کشاورزی استان برشمرد.

عبدایمانی توسعه بخش کشاورزی اردبیل را از جمله ضروریاتی دانست که برنامه ریزی آن صورت گرفته و با تصویب طرحها در کارگروه کشاورزی استان و همکاری بانکهای عامل در حال اجرا و تحقق است.