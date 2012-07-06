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۱۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۳

عبدایمانی خبر داد:

780 طرح توسعه بخش کشاورزی اردبیل اجرا می شود

780 طرح توسعه بخش کشاورزی اردبیل اجرا می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل جهاد کشاورزی استان اردبیل از اجرای 780 طرح در راستای توسعه بخش کشاورزی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عبدایمانی ظهر جمعه در بازدید از طرحهای نیمه تمام بخش کشاورزی اردبیل تصریح کرد: با توجه به پتانسلهای کشاورزی استان طرحهایی جهت توسعه کشاورزی منطقه در نظر گرفته شده که با اختصاص اعتباری بالغ بر 241 میلیارد و 910 میلیون ریال اجرا خواهد شد.

وی افزود: از بین طرحهای مورد مطالعه 74 طرح با اعتبار بالغ بر 18 میلیارد ریال به تائید بانک کشاورزی رسیده و می تواند وارد فاز عملیاتی شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان یادآور شد: طرحهای در دست اجرا در صورتی که عملیاتی شود قابلیت اشتغالزایی برای 923 نفر را خواهد داشت.

وی از جمله این طرحها را پرواربندی گاو و گوساله، زنبورداری، پرورش گاو شیری و توسعه و تجهیز مکانیزاسیون کشاورزی استان برشمرد.

عبدایمانی توسعه بخش کشاورزی اردبیل را از جمله ضروریاتی دانست که برنامه ریزی آن صورت گرفته و با تصویب طرحها در کارگروه کشاورزی استان و همکاری بانکهای عامل در حال اجرا و تحقق است.

کد مطلب 1643223

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