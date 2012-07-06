به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست دانشجویان دانشگاههای امام صادق(ع)، دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه تهران، و دانشگاه آزاد اسلامی و طلاب حوزه های علمیه تهران حضور داشتند و دیدگاههای را با محسن مومنیشریف رئیس حوزه هنری مطرح کردند.
در آغاز نشست خبرنگاری خطاب به رئیس حوزه هنری به طرح سوال پرداخت و گفت: تعهد به قانون اساسی امری الزامی است و برخورد با قانونشکنان هم امری مسلم؛ اما اگر کسی از قانون تخطی کند و هر شخص یا ارگانی بخواهد خودش در برابر این تخطی ایستادگی کند و جلوی آن را بگیرد، مثلا در این مورد خاص اگر بپذیرم که صدور مجوز برای ساخت فیلمهایی که مطابق با ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی نبودهاند، کاری غیرقانونی انجام شده است و مثلا حوزه هنری بخواهد در برابر آن بایستد، با این شیوه به سوی نوعی هرج و مرج پیش می رویم و سنگ روی سنگ بند نمیشود. وی ادامه داد: برخورد با بیقانونی، باید توسط مراجع قانونی پیگیری شود نه اینکه هر شخص یا ارگانی خودش جلوی بی قانونی بایستد؛ در چنین حالتی چه باید کرد؟
این خبرنگار همچنین پرسید: اگر بیقانونی را وزارت ارشاد انجام داده که مجوز این گونه فیلمها را صادر کرده است و یا وظیفه نظارتیاش را به درستی انجام نداده، تکلیف کارگردان یا تهیهکنندگانی که با هزینه زیاد این فیلمها را ساختهاند و اکنون اجازه اکران ندارند چیست؟
هزینههای انحرافات فرهنگی با کیست
فروغی که مدیریت این نشست را بر عهده داشت در پاسخ این خبرنگار گفت: این جلسه یک نشست رسانهای نیست و با هدف دیگری برگزار شده است، اما نکاتی را در پاسخ به سوالات این خبرنگار ذکر میکنم.
مسئول واحد فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: من نمیدانم دوستان ارشاد یا شورای صنفی دینشان را از کجا میگیرند، اما ما دینمان را از منابع دینی و مراجع دینی و شخص رهبر معظم انقلاب میگیریم و همه این بزرگان در رابطه با تاثیرات زیان بار این گونه فیلم ها تذکر دادهاند.
این فعال دانشجویی ادامه داد: در رابطه با سوال دیگر این خبرنگار باید بگویم امام خمینی(ره) در وصیتنامه سیاسی الهی خود که از یکی از مهمترین مراجع قانونی برای ماست، فرمودهاند امت حزبالله هرگاه مشاهده کردند شخص یا ارگانی از موازین شرعی تخطی میکند و مراجع قانونی با آن برخورد نمیکند خودشان باید دست به کار شده و با این موضوع برخورد کنند؛ زیرا وقتی پای شرعیات وسط باشد نمیتوان معطل مراجع قانون ماند.
ایستادگی در برابر شبه روشنفکران
در ادامه معتضدی کارشناس ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه صدا و سیما با تاکید بر اینکه از اول انقلاب تا امروز تعارض و کشمکش میان قشر روشنفکرنما و امت حزب الله وجود داشته است، گفت: این دعواها چیز جدیدی نیست و ما حمایتمان را در رویدادهای سینمایی اخیر از حوزه هنری اعلام میکنیم و از محسن مومنیشریف به خاطر موضعگیری و ایستادگیاش در برابر جریان شبهروشنفکری تشکر میکنیم.
انتقادکنندگان از هیچ منطقی پیروی نمیکنند
سپس طالبی سردبیر یکی از برنامههای رادیو گفتوگو و دانشجوی مدیریت فرهنگی هم اظهار کرد: در مورد سوالاتی که دوست خبرنگارمان در جلسه مطرح کرد باید بگویم اگر انصاف داشته باشیم میبینیم که پشت همه انتقادات و حرفهایی که روزنامه ایران نسبت به حوزه هنری در این مدت مطرح کردهاست هیچ منطق و فکر منسجمی وجود ندارد. این فعال فرهنگی ادامه داد: از حوزه هنری و رئیس آن که در برابر این هجمه فرهنگی که اکنون از طریق سینما دنبال میشود، یک تنه ایستادگی کرده است، تشکر میکنیم و حمایت خود را اعلام میداریم.
استفاده از بیت المال برای ساخت فیلم ضدارزشی
حسنزاده دانشجوی دانشگاه تهران و هنرآموز سینما هم در ادامه گفت: باید از ابتدا جریان فرهنگی و ارزشی ما در سینما به شکلی پیش میرفت که امروز شاهد تولید و ساخت چنین فیلمهایی نمیبودیم، که متاسفانه اینگونه نشد.
وی ادامه داد: اما حال که به این صورت کسانی با صرف بیتالمال دست به ساختن چنین فیلمهایی میزنند و وزارت ارشاد هم اجازه اکران به آنها میدهد وظیفه ما و حزب الله است که بیداری خود را نشان داده و تذکر دهد. وی نیز تشکر و حمایت خود را از محسن مومنیشریف و موضعگیری حوزه هنری اعلام کرد.
وظیفه ارشاد، ارشادیت است
در ادامه سید مجتبی حسینی دانشجوی معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) سخنانش را با نقل یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری آغاز کرد و گفت: چون دوست خبرنگارمان سوالی مطرح کردند فکر میکنم این قول رهبر معظم انقلاب روشنگر باشد که فرمودند حالا که یک فیلمنامهنویس آمده و حرف چرندی زده است، حالا وزارت ارشاد کجاست که بیاید نظارت کند؟! وظیفه ارشاد ارشادیت است.
این فعال دانشجویی اظهار کرد: یکی از کارهایی که جریانهای حزباللهی باید انجام دهند این است که آنقدر فضای حزباللهی را بر فرهنگ جامعه حاکم کنند که مدیریت فرهنگی کشور نتواند پایش را از ارزشها فراتر بگذارد.
وی ادامه داد: عملکرد حزب الله نباید منحصر به اعتراض، جلوگیری از اکران فیلمها و پایین کشیدن پرده سینما باشد، بلکه حزب الله وظیفه دیگری هم دارد. حسینی افزود: دعوای بین روشنفکرها و حزبالله در کشور ما دعوای دیرینهای است و در این میان برای قشر دینی مردم که شاهد این دعواها هستند این سوال مطرح است که عملکرد بسیج دانشجویی و حزب الله این وسط چیست.
تاکید بر مقابله گفتمانی
وی گفت: حزبالله باید علاوهبر اعتراض و برخورد با جریانهای ضدارزشی با اقتدار گفتمانی ارائه کند که بر ارزشهای انقلاب اسلامی مبتنی است. این فعال دانشجویی با تاکید بر مبارزه گفتمانی با جریانهای شبه روشنفکری، اظهار کرد: حزبالله باید در جریانات سینمایی اخیر گفتمان سینمای ارزشی را که بر آرمانهای دینی و انقلاب اسلامی بنا شده را به نمایش بگذارد و این کاری است که سید مرتضی آوینی انجام داد. حسینی با اشاره به یکی از جلسات سخنرانی شهید سید مرتضی آوینی در برابر قشر شبهروشنفکر در دانشگاه تهران، گفت: شهید آوینی در این سخنرانی فقط 50 سوال طرح میکند و به سخنرانی پایان میدهد و در همان سخنرانی او را "هو" میکنند.
وی با بیان اینکه شهید آوینی هم نقد مینوشت، هم بحث و سخنرانی میکرد، تاکید کرد: ما هم باید در روشمان مقابله گفتمانی را ایجاد کنیم و در ضمن به تربیت هنرمند و فیلمساز مومن روی بیاوریم که این شعار شهید آوینی بود.
فعالیتهای آموزشی حوزه هنری به دانشگاهها وارد شود
دانشجوی دیگری که در جلسه حاضر بود درباره اهمیت پرورش نیروهای مومن و متعهد گفت: وقتی گفتمان نیرو نداشته باشد روی زمین میماند. وی ادامه داد: اگر محتوای دینی و ارزشی تولید کنیم اما نیر و سینماگری برای اجرا نداشته باشیم که آن محتوا را بسازد، تلاشمان بی نتیجه خواهد ماند.
این فعال دانشجویی اظهار کرد: در دانشگاهها در مقاطع ارشد و دکتری نیروهای مومن و متعهدی داریم که دغدغههای هنری هم دارند اما بستری برای فعالیت ندارند ولازم است از آن ها حمایت شود.وی با بیان اینکه حوزه هنری در حد خودش در حال آموزش دادن به تهیهکنندگان و فیلمنامهنویسان و کارگردانان است، گفت: این فعالیتها باید از حوزه هنری فراتر رفته و به دانشگاهها وارد شود.
این دانشجوی بسیجی ادامه داد: صرف تربیت نیرو در دورههای آموزشی کافی نیست بلکه باید حمایت از این نیروا هم وجود داشته باشد و ما از حوزه هنری تقاضا داریم این پیوند را برقرار ساخته و از هنرمندان متعهد حمایت کند.
حوزه هنری عقب نشینی نکند
الهی؛ دیدهبان تحلیلی واحد فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) نیز گفت: رویدادهای فرهنگی و سینمایی اخیر را رصد کردیم و در جاهایی که لازم دانستیم مواضع خود را اعلام داشتیم. این دانشجو خطاب رئیس حوزه هنری اظهار کرد: کار شما در برخورد با جریان مخرب سینمایی که در جامعه فرهنگی ما شکل گرفته بسیار عالی بود، اما بحث اصلی استقامت در این راه است و انتظار ما از شما مقاومت و پایداری در برابر این جریان است و ما هم تا آخرین قدم از شما حمایت خواهیم کرد.
وی ادامه داد: گاهی موضع گرفتن و عقبنشینی کردن از آن موضع بدتر از این است که کسی از ابتدا موضع نگیرد و در حاشیه بماند و ما میدانیم این موضعگیری بجای شما و استقامت در این را چه هزینههایی برای شما خواهد داشت. در این نشست غدیری، طلبه از حوزه علمیه مشکات و طلاب و دانشجویان دیگری هم با اعلام حمایت از مواضع سینمایی حوزه هنری، از محسن مومنی شریف به خاطر بیداری و شجاعت اش و اقدام بجای او در اکران ندادن به فیلمهای غیر اخلاقی و غیر ارزشی تشکر کردند.
تشریح شاخصههای منفی در تولیدات سینمایی
پس از پایان اظهارات اهالی رسانه و دانشجویان محسن مومنی در سخنانی به تشریح مواضع حوزه هنری پرداخت. مومنی گفت: از نظر رهبر انقلاب "اشاعه بی بند وباری و معاشرتهای نامشروع"، "ترویج خشونتهای خونین"، "تقلید از فرهنگ بیگانه در پوشش، رفتار و..."، "واژگونه نشان دادن واقعیت کشور در گذشته و حال"، "ایجاد یاس در مخاطبان"، "ایجاد سرگرمیها و لودگیهای مهلک"، "سوق دادن به اسراف" و ... از شاخصه هایی است که فیلمهای تولید شده باید فاقد آنها باشند.
این مقام مسئول اضافه کرد: مقام معظم رهبری همچنین نکاتی را بهعنوان راهکارهای مقابله با انحراف در سینما و به طور کلی عرصه هنر یادآور شدند که باید مورد توجه ما باشد؛ ابتدا "مدیریت و برنامهریزی درست" دوم "شناخت ابعاد قضیه"، سوم "به کار گرفتن انسانهای شایسته" و چهارم "باج و میدان ندادن به افراد ناشایست".
برخی از مسئولان مرعوب شدهاند
وی در انتقاد به برخی مسئولان گفت: به نظر میرسد، بعضی از دوستان ما مرعوب برخی چهرهها و چهرهها میشوند و احترام به آنها را از احترام به مراجع دینی مهمتر میدانند و از این رو نمیتوانند به تکالیف شرعی و قانونی خود عمل کنند.
مومنیشریف گفت: لازم است از مواضع انقلابی وزارت ارشاد در حوزه کتاب در برخورد با هجمه سنگینی که در آن بخش ادبیات و اندیشه کشور را تهدید میکند، تقدیر کرد. بعضی کوتاهیها در سینما نباید باعث شود اقدامات آنان در حوزههای دیگر نادیده گرفته شود. شما هم چنان که نسبت به سیاستهای سینمای و درستتر عرض کنم، بعضی کوتاهیهای آنان اعتراض دارید باید از آن مواضع انقلابی هم دفاع کنید.
مومنی ادامه داد: هنگامی که عدهای بیایند در رسانههای عمومی بگویند ما حوزه هنری را تنبیه خواهیم کرد و این حرف را کسانی بزنند که اندازه این حرف را نمیدانند و یا حتی بعضی از آنان هیچ حقی به گردن هنر این مملکت ندارند، ما نمی توانستیم سکوت کنیم.
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