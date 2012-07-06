شعارهای کم محتوا و فریبنده نباید اصل انتظار را زیر سئوال ببرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر مصطفی صادقی همزمان با میلاد پربرکت منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج)، در دانشگاه ادیان قم گفت: از صدر اسلام و پس از رسول خدا(ص) پیوسته افرادی به عنوان حضرت مهدی(عج) ظهور کرده یا درباره آنها ادعای مهدویت شده است. البته در زمانهایی که سختگیری و ظلم بر مردم بیشتر بوده، نیاز به منجی هم بیشتر احساس شده و موضوع مهدویت بیشتر طرح شده است.
وی درباره کارکردهای مهدویت برای تشیع بیان داشت: گذشته از آنکه امید و انتظار به آرمان شهر، حیات شیعه را تضمین کرده است، تحرک و جنب و جوش، پیوسته شیعه بلکه مسلمانان را علیه ظلم حاکمان برانگیخته است.
این پژوهشگر کتب مهدوی با تأکید بر اینکه همراهی با کسانی که به عنوان نجاتبخش قیام کردهاند، از کارکردهای مهدویت است، اظهار داشت: در بسیاری از قیامهای شیعی که به ویژه در عصر حضور ائمه(ع) رخ داد، سخن از کسی است که خود ادعای مهدویت داشته یا دیگران او را مهدی (عج) تصور کردهاند.
وی درباره عقیده شیعه دوازده امامی، که معتقدندآخرین حجت الهی همان دوازدهمین امام است، مهدی(عج) است، گفت: در مذاهب دیگر اینطور نیست و یکی از اختلافات مهم مذاهب بر سر همین موضوع است. شیعه مهدی(عج) را فقط یک نفر میداند که امام دوازدهم و فرزند امام عسکری(ع) است، اما بسیاری از مذاهب اسلامی، مهدی(عج) را منجی عام میدانند و گاهی او را فرد مشخص از اهل بیت(ع) قلمداد نمیکنند.
مهدویت بخشی از آموزههای تشیع جعفری
حجت الاسلام صادقی درباره این سئوال اساسی که آموزههای مهدویت با آموزههای شیعه جعفری متفاوت است گفت: مهدویت بخشی از آموزههای تشیع جعفری است. بنابراین تفاوت در اینجا معنا ندارد. اگر منظور پیرایهها و خرافات و تحریفاتی است که نسبت به این موضوع ایجاد شده است، نمیتوان و نباید آن را به تشیع ناب نسبت داد.
وی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رویکردهای مهدویت پررنگ و مطلوب شده است، گفت: خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب فهم از انتظار و ظهور تغییر کرده و معنای بهتری یافته است، اما باز هم باید علمیتر شود. قدری از شعارهای کم محتوا کاسته شده و در تعامل با دیگر مسلمانان، تفهیم صحیح مهدویت شیعی، به طرز عالمانه برای آنان تبین شود.
استاد دانشگاه ادیان و مذاهب با تاکید براینکه به نظر میرسد بهترین منتظر آن است که اخلاق و رفتار ائمه (ع) را الگوی خود قرار دهد و آنگونه که آنان خوستهاند عمل کند، گفت: ائمه معصومین(ع) و شخص امام زمان(عج) از ما عمل به قرآن و سنت قطعی و رفتار عقلانی را خوستهاند. اعتدال و میانه روی که در جای جای دستورات و معارف اسلامی دیده میشود و توصیه شده است، میتواند از وظایف مهم منتظر واقعی به شمار رود.
باید حقیقت مهدویت را که همان آموزههای قطعی قرآن و سنت است، تبیین کرد
حجت الاسلام صادقی با ابراز نگرانی از انحرافاتی که میتواند مساله مهدویت را تهدید کند، اظهار داشت: جهالت عدهای از یک سو و دنیاطلبی کسانی که از جهل آنان استفاده میکنند بخشی از علل انحراف است. خرافات و فهم اشتباه یا ناقص از دین که همان جهالت است هم به این مقوله کمک می کند. طبیعی است جهالت جز با علم آموزی و معرفت صحیح برطرف نخواهد شد.
وی با با تاکید براینکه نباید فقط به علم ظاهری و آموختن اصطلاحات توجه شود، افزود: باید به آموختهها عمق داد. تعصب و پافشاری بر آنچه گاهی علم و حقیقت تصور می شود، نوعی دیگر از جهالت است. باید حقیقت مهدویت را که همان آموزههای قطعی قرآن و سنت است، تبیین کرد تا از انحراف در این مسیر که همراه با خرافه و کجفهمی از دین است، دوری شود
حجت الاسلام صادقی تاکید کرد:
شعارهای کم محتوا و فریبنده نباید اصل انتظار را زیر سئوال ببرد
قم – خبرگزاری مهر: یک پژوهشگر عرصه مهدویت با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم برخی با شعارهای کم محتوا و ظاهری اصل عدالت و انتظار را زیر سوال ببرند، گفت: بهترین منتظر آن است که اخلاق و رفتار ائمه(ع) را الگوی خود قرار دهد و آنگونه که آنان خوستهاند عمل کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر مصطفی صادقی همزمان با میلاد پربرکت منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج)، در دانشگاه ادیان قم گفت: از صدر اسلام و پس از رسول خدا(ص) پیوسته افرادی به عنوان حضرت مهدی(عج) ظهور کرده یا درباره آنها ادعای مهدویت شده است. البته در زمانهایی که سختگیری و ظلم بر مردم بیشتر بوده، نیاز به منجی هم بیشتر احساس شده و موضوع مهدویت بیشتر طرح شده است.
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