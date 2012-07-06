به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه فولاد خوزستان، "کلودیو یونسکو" از عصر جمعه در تمرینات و دیدارهای تدارکاتی فولادخوزستان حضور مییابد تا مورد ارزیابی کادر فنی قرار گیرد.
یونسکو 29 ساله در پست هافبک بازیساز و نفوذی بازی میکند و از جمله بازیکنان صاحب نام فوتبال رومانی به شمار میرود که علاوه بر حضور در تیمهای مطرح این کشور، سابقه بازی در تیمهای معتبر قبرس و مولداوی را نیز دارد.
وی بارها در مسابقات لیگ قهرمانان و لیگ اروپا برابر تیمهای سرشناس این قاره به میدان رفته و از تجارب زیادی برخوردار است.
با توجه به نیاز فولاد خوزستان به داشتن یک هافبک بازیساز باتجربه، قرار است این بازیکن در روزهای آینده مورد ارزیابی دقیق کادر فنی قرار گیرد و چنانچه مطابق نیاز تشخیص داده شد پیراهن فولاد را بر تن کند.
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