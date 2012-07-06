  1. ورزش
۱۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۷

هافبک بازیساز رومانیایی در تمرینات فولاد شرکت می‌کند

هافبک بازیساز رومانیایی در تمرینات فولاد شرکت می‌کند

یک هافبک بازیساز رومانیایی در تمرینات تیم فوتبال فولادخوزستان شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه فولاد خوزستان، "کلودیو یونسکو" از عصر جمعه در تمرینات و دیدارهای تدارکاتی فولادخوزستان حضور می‌یابد تا مورد ارزیابی کادر فنی قرار گیرد.

یونسکو 29 ساله در پست هافبک بازیساز و نفوذی بازی می‌کند و از جمله بازیکنان صاحب نام فوتبال رومانی به شمار می‌رود که علاوه بر حضور در تیم‌های مطرح این کشور، سابقه بازی در تیم‌های معتبر قبرس و مولداوی را نیز دارد.

وی بارها در مسابقات لیگ قهرمانان و لیگ اروپا برابر تیم‌های سرشناس این قاره به میدان رفته و از تجارب زیادی برخوردار است.

با توجه به نیاز فولاد خوزستان به داشتن یک هافبک بازیساز باتجربه، قرار است این بازیکن در روزهای آینده مورد ارزیابی دقیق کادر فنی قرار گیرد و چنانچه مطابق نیاز تشخیص داده شد پیراهن فولاد را بر تن کند.

کد مطلب 1643240

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