بحرین گورستان آزادی است/ جهانیان در برابر سرکوب مردم سکوت کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، جمعیتهای سیاسی مخالف الوفاق، وعد، التجمع القومی، تجمع الوحدوی و الاخاء الوطنی بحرین با صدور بیانیه ای تاکید کردند: بحرین به گورستان آزادی و حقوق تبدیل شده است، زیرا حقوق مردم به راحتی پایمال می شود و نیروهای امنیتی از هیچ اقدامی علیه مردم خودداری نمی کنند.

در این بیانیه آمده است: مردم بحرین از سرکوب شدید رنج می برند و در واقع رژیم به جای اینکه امنیت را برای مردم فراهم آورد جنگ آشکاری را علیه ملت آغاز کرده است.

مخالفان بیان کردند: برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز حق مشروع مردم است و این حق در قانون اساسی بحرین و معاهدات بین المللی به رسمیت شناخته شده است.

در این بیانیه آمده است: رژیم با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز منامه در تاریخ سیزده ژوئن گذشته، در "کرباباد" در پانزده ژوئن، البلاد القدیم در 22 ژوئن، خیابان "البدیع" در سی ام ژوئن و آخرین آن تظاهراتی که قرار بود جمعه(امروز) ششم جولای 2012 برگزار شود، مخالفت کرد.

مخالفان بیان کردند: هر فردی که در بحرین ندای آزادی خواهانه سر دهد در معرض انتقام جویی رژیم قرار می گیرد و سیاستهای سرکوبگرانه رژیم در سایه سکوت بین المللی انجام می شود.

از سوی دیگر "نبیل رجب" فعال حقوق بشری بحرینی گفت: رژیم بحرین مستبد، جنایتکار و وحشی است. نیازی نیست که من و دیگر فعالان وجهه آن را تخریب کنند، زیرا برای جهانیان شناخته شده است.

وی افزود: رژیم مشروعیت و پایگاه مردمی ندارد و مشکل کنونی بحرین، میان نظام و مردم است نه میان شیعی و سنی.

خبر دیگر اینکه "احمد فهمی" رئیس مجلس شورای مصر در دیدار با هیئت بحرینی ضمن حمایت از رژیم آل خلیفه به بهانه ثبات بحرین گفت: امنیت و ثبات بحرین و منطقه خلیج فارس خط قرمزی است که مصر اجازه عبور از آن را نمی دهد.

وی افزود: امنیت ملی کشورهای حوزه خلیج فارس بخشی از امنیت ملی مصر است به ویژه اینکه روابط تاریخی میان طرفین وجود دارد.

خبر دیگر اینکه وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای بر ضرورت گفتگوهای ملی با مشارکت همه گروههای سیاسی از جمله مخالفان در بحرین تاکید کرد.