توقف سوآپ نفت ایران کذب محض است

یک مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران امروز در گفتگو با مهر درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر توقف و یا خشکیده شدن سوآپ نفت خام ایران، گفت: توقف سوآپ نفت ایران به هیچ وجه صحت ندارد.

وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی همچون رویه سالهای قبل سوآپ نفت خام ایران در حال انجام است، تصریح کرد: بر این اساس نفت خام سوآپ از بندر نکا توسط برخی از کشورهای خارجی تحویل و معوض آن در خلیج فارس به مشتریان بین المللی تحویل داده می شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه حجم سوآپ روزانه نفت ایران روزانه بین 15 تا 30 هزار بشکه نوسان دارد، اظهار داشت: با وجود تحریم نفت ایران توسط برخی از کشورهای اروپایی، اما تجارت سوآپ نفت کشور همچون گذشته ادامه دارد.

وی همچنین از انجام مذاکراتی با بخش خصوصی برای توسعه فعالیت‌های سوآپ نفت کشور از دریای خزر خبر داد و افزود: همزمان با این مذاکرات، طرح توسعه پایانه نفتی نکا با هدف افزایش حجم سوآپ نفت کشور در حال انجام است.

به گزارش مهر، همزمان با بازیابی برای سوآپ نفت خام کشورهای حاشیه دریای خزر، در شرایط فعلی سه برنامه کوتاه، میان و بلند مدت برای توسعه زیر ساخت‌های ساحلی و بندری افزایش ظرفیت سوآپ نفت در پایانه نفتی شمال (بندر نکا) در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.

بر این اساس به منظور تامین نیازمندی‌های پشتیبانی ناوگان دریایی و انتقال ظرفیت دریافت نفت خام توسعه حوضچه فراگیر پایانه نفتی نکا آغاز شده است.

پیش بینی می شود با اجرا و تکمیل طرحهای مختلف توسعه‌ای، ظرفیت این حوضچه فراساحلی از 200 هزار بشکه در روز فعلی به 500 هزار بشکه و در سالهای آینده با اجرای برنامه‌های میان و بلند مدت به ترتیب به 1.5 میلیون و 2.5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

در حال حاضر ساخت موج شکن‌های جدید و انجام خدمات مهندسی شامل مطالعات نقشه برداری و هیدروگرافی در پایانه نفتی بندر نکار آغاز شده است.

با به پایان رسیدن دوره مطالعات ساخت یک موج شکن در یال غربی پایانه نفتی بندر نکا به طول تقریبی یکهزار و 200 متر، ساخت موج شکن در یال شرقی به طول یکهزار و 470 متر و ساخت دایک سنگی پیش بینی شده است.

عبدالله احمدی پیشتر درباره آخرین وضعیت برنامه‌های ایران برای افزایش ظرفیت سوآپ نفت از کشورهای حاشیه دریای خزر، گفته بود: در حال حاضر ساخت حوضچه فراگیر در پایانه نفتی شمال (بندر نکا) از پیشرفتی حدود 30 درصدی برخوردار است.

مدیر مهندسی و ساختمان شرکت پایانه های نفتی با اعلام اینکه هم اکنون این پروژه بر اساس برنامه زمان‌بندی در حال اجرا است، تصریح کرد: تامین نیازمندی های پشتیبانی ناوگان حفاری و انتقال ظرفیت دریافت نفت خام این شرکت از حوضچه موجود به حوضچه فراگیر (200 هزار بشکه در روز و قابل توسعه به 500 هزار بشکه در روز) را از اهداف کوتاه مدت اجرای این پروژه است.

به گفته این مقام مسئول با اجرایی شدن این پروژه، ضمن انتقال ظرفیت نفت خام از حوضچه موجود به حوضچه فراگیر، میزان انتقال نفت خام تا 2 میلیون و 500 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.