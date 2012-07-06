الساندرو نستا هم به لیگ فوتبال آمریکا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نستا که 78 بازی ملی در کارنامه خود دارد و با آتزوری ها قهرمان جام جهانی 2006 شد بعد از 10 سال حضور در سن سیرو تصمیم گرفت فوتبال خود را در لیگ MLS (لیگ باشگاه های آمریکا) ادامه دهد.

او چهارمین ایتالیایی باشگاه مونترئال ایمپکت خواهد بود، پیش از این مارکو دی وایو، برناردو کورادی و متیو فراری به این باشگاه پیوسته بودند.

نستا بعد از پیوستن به این باشگاه گفت: خوشحالم که به مونترئال پیوسته ام. با وجود پیشنهادهایی که از اروپا داشتم به MLS آمدم چرا که به دنبال یک چالش جدید بودم.