  1. ورزش
۱۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۹

الساندرو نستا هم به لیگ فوتبال آمریکا رفت

الساندرو نستا هم به لیگ فوتبال آمریکا رفت

الساندرو نستا مدافع 36 ساله و اسبق باشگاه لاتزیو و میلان به باشگاه مونترئال ایمپکت در لیگ MLS پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، نستا که 78 بازی ملی در کارنامه خود دارد و با آتزوری ها قهرمان جام جهانی 2006 شد بعد از 10 سال حضور در سن سیرو تصمیم گرفت فوتبال خود را در لیگ MLS (لیگ باشگاه های آمریکا) ادامه دهد.

او چهارمین ایتالیایی باشگاه مونترئال ایمپکت خواهد بود، پیش از این مارکو دی وایو، برناردو کورادی و متیو فراری به این باشگاه پیوسته بودند.

نستا بعد از پیوستن به این باشگاه گفت: خوشحالم که به مونترئال پیوسته ام. با وجود پیشنهادهایی که از اروپا داشتم به MLS آمدم چرا که به دنبال یک چالش جدید بودم.

کد مطلب 1643251

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