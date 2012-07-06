به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر تیم ها و ورزشکاران متعدد و مختلفی به نمایندگی از هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان قم خود را آماده حضور موفق در پیکارهای قهرمانی کشور و همچنین لیگ های ورزش های جانبازان و معلولین باشگاه های کشور می کنند.



ساری میزبان بیست و نهمین دوره تنیس روی میز جانبازان و معلولین کشور



این در حالی است که در سال های اخیر آنقدر ظرفیت های خوبی در هیئت ورزش های جانبازان و معلولین وجود داشته که تیم های قوی و مطمئنی به نمایندگی از قم به رقابت های لیگ و قهرمانی رشته های مختلف ورزش جانبازان و معلولین اعزام شده اند.



با برنامه ریزی هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان قم نماینده های این هیئت در رقابت های رشته های مختلف موفق به کسب عناوین درخشانی شده اند که آخرین آنها به موفقیت نماینده قم در تیراندازی با کمان قهرمانی کشور بازی می گردد.



اما کانون بیست و نهمین دوره رقابت های قهرمانی کشور تنیس روی میز جانبازان و معلولین پیش روی ورزشکاران فعال در این رشته ورزشی در هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان قم است و مدعیان از امروز در ساری به رقابت با یکدیگر می پردازند.



بر اساس برنامه ریزی انجمن تنیس روی میز فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین کشورمان، این دوره از رقابت های قهرمانی کشوری تنیس روی میز جانبازان ومعلولین با شرکت برترین هیا کشور به میزبانی ساری برگزار می شود.



رقابت 200 پینگ پنگ باز از 31 استان کشور



در واقع انجمن تنیس روی میز فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین این رقابت ها را با همکاری هیئت تنیس استان مازندران و نیز هیئت ورزش های جانبازان و معلولین این استان و با شرکت 200 ورزشکار از 31 استان کشور برگزار می کند.



در این بین سهمیه تعلق گرفته به استان ها برای اعزام ورزشکار بر حسب مقام کسب شده در دوره قبل رقابت های قهرمان کشوری مشخص شده که سقف آن 10 ورزشکار بوده است و در این دوره نیز مجموع امتیازات کسب شده در بخش تیمی و انفرادی، تعیین کننده مقام های اول تا سوم خواهد بود.



انجمن تنیس روی میز جانبازان ومعلولین به شکلی برنامه ریزی کرده است که در این دوره از رقابت های قهرمان کشوری تنیس روی میز جانبازان و معلولین، برای نخستین بار ورزشکاران دارای معلولیت ذهنی در کلاس 11 نیز حضور خواهند داشت.



این در حالی است که برگزاری کلاس توجیهی داوری در حاشیه این دوره از مسابقات تنیس روی میز جانبازان و معلولین کشور صورت می گیرد و مسئول کمیته مسابقات و داوران فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین عهده دار برگزاری این کلاس هستند.



بیست و نهمین دوره رقابت های قهرمان کشوری تنیس روی میز جانبازان و معلولین از امروز جمعه شانزدهم تیرماه به مدت پنج روز به میزبانی ساری برگزار خواهد شد.