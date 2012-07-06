عدم پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه امام صادق (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه امام صادق (ع) در اطلاعیه ای اعلام کرد باتوجه به اینکه دانشگاه امام‌صادق علیه السلام در سال 92-91 قصد پذیرش دانشجوی دکتری نداشته و مراتب را قبلا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز اعلام کرده است بنابراین طی توافق صورت گرفته با وزارت علوم امکان برگزاری مصاحبه شفاهی و پذیرش دانشجو را ندارد.

بنابراین اطلاعیه، شرایط پذیرش داوطلبین برای شرکت در آزمون شفاهی دانشگاه، قبولی در آزمون معارف اسلامی است که در دفترچه شماره 1 سازمان سنجش(‌صفحه 8 ، بند 2 نکات و توصیه‌های مهم) به آن اشاره شده بود.

چنانچه در پیگیری‌های در دست اقدام با وزارت علوم و سازمان سنجش نتیجه‌ جدیدی حاصل شود به اطلاع داوطلبین خواهد رسید.

