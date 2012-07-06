  1. حوزه و دانشگاه
۱۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۰

برای سال تحصیلی آینده/

عدم پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه امام صادق (ع)

عدم پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه امام صادق (ع) اعلام کرد که در سال تحصیلی 92-91 برنامه ای برای پذیرش دانشجوی دکتری ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه امام صادق (ع) در اطلاعیه ای اعلام کرد باتوجه به اینکه دانشگاه امام‌صادق علیه السلام  در سال 92-91 قصد پذیرش دانشجوی دکتری نداشته و مراتب را قبلا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز اعلام کرده است بنابراین طی توافق صورت گرفته با وزارت علوم امکان برگزاری مصاحبه شفاهی و پذیرش دانشجو را ندارد.

بنابراین اطلاعیه، شرایط پذیرش داوطلبین برای شرکت در آزمون شفاهی دانشگاه، قبولی در آزمون معارف اسلامی است که در دفترچه شماره 1 سازمان سنجش(‌صفحه 8 ، بند 2 نکات و توصیه‌های مهم) به آن اشاره شده بود.
 
چنانچه در پیگیری‌های در دست اقدام با وزارت علوم و سازمان سنجش نتیجه‌ جدیدی حاصل شود به اطلاع داوطلبین خواهد رسید.
 
کد مطلب 1643263

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