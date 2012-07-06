مردم شیراز نسبت به حفظ مساجد کوتاهی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد اله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز با انتقاد از وضعیت مساجد شیراز، گفت: امروز آنقدر مساجد را خالی کرده ایم که در برخی از آنها معتادین جای گرفته اند.

وی تصریح کرد: وضعیت امروز مساجد شیراز متناسب با "دارالمومنین" و "سومین حرم حرم اهل بیت" نیست.

امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه مساجد حکم سنگر دارند تصریح کرد: مسجد سنگر مومنین است اما امروز شاهد هستیم که این سنگر ها از سرباز خالی شده و دشمنان در حال توسعه حضور خود در این مکان مقدس هستند.

آیت الله ایمانی یادآور شد: حضور جماعت در مساجد بسیار کم رنگ شده و جای سئوال است که چرا نباید مسجد پر از مردمی باشد که همسایه های این مساجد هستند.

وی تاکید کرد: متاسفانه به جایی رسیده ایم که حتی جرات نداریم اذان صبح را از برخی مساجد پخش کنیم.

امام جمعه شیراز ادامه داد: نقش مساجد در اصلاح جامعه قابل لمس است و دشمنان نیز برای فاصله انداختن بین مردم و مساجد برنامه ریزی کرده اند.

منادی کشف حجاب در ایران بهاییان هستند

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز 21 تیر ماه روز عفاف و حجاب یادآور شد: اولین کشف حجاب رسمی در ایران توسط بهاییان در دشت قزوین صورت گرفت بنا بر این منادی کشف حجاب در ایران نیز بهاییان هستند.

وی تصریح کرد: امروز نیز مدافعان کشف حجاب همین افراد هستند.

آیت الله ایمانی با اشاره به اینکه در ادارات و شرکت های دولتی به بحث حجاب کم توجه ای می شود افزود: با توجه به تمامی تاکیداتی که صورت گرفته اما امروز شاهدیم که در برخی از ادارات و شرکت های دولتی به مباحث مربوط به عفاف و حجاب کم توجه ای می شود و به قانون توجه نمی شود.

نماینده ولی فقیه در فارس با اشاره به اینکه خانواده ها باید به بحث عفاف و حجاب توجه بیشتری داشته باشند یادآور شد: زمانیکه مومنین نتوانند بحث حجاب و عفاف را در خانواده خود رعایت کنند از دیگران توقع نیست اما خانواده ها باید در این میان نقش مهم خود را ایفا کنند.

آیت الله ایمانی در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری مانور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: برگزاری چنین مانوری نشان از این دارد که تحریم ها کمترین تاثیری در پیشرفت و توسعه کشور نداشته است.

وی تصریح کرد: حرکت های علمی و فناوری های جدید در کشور همچنان در حال توسعه و افزایش است.