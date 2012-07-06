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۱۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۸

تقی پور اعلام کرد:

مرکز تحقیقات اختلالات عصبی شمال کشور تاسیس شد

مرکز تحقیقات اختلالات عصبی شمال کشور تاسیس شد

بابل - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته علمی همایش اختلالات عصبی و اسکلتی گفت: مرکز تحقیقات اختلالات عصبی و اسکلتی شمال کشور در بابل راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی‌ پور در حاشیه برگزاری همایش اختلالات عصبی و اسکلتی در دانشگاه علوم پزشکی بابل اظهار داشت: دادن آموزش همگانی و برگزاری برنامه آموزشی از ضروریات است.

وی افزود: با آموزش درست در سنین جوانی و نوجوانی می توان به نتیجه درمانی  بهتری رسید که باید در جهت جلوگیری و پیشگیری از این اختلالات برنامه مدونی داشته باشیم.

تقی پور با بیان اینکه نخستین مرکز تحقیقاتی اختلالات عصبی، عضلانی و اسکلتی شمال کشور در دانشگاه علوم پزشکی بابل تاسیس شد، تصریح کرد: اولین کار پژوهشی آن تعیین شیوع این بیماری بوده است.
 
مسئول کمیته علمی همایش اختلالات عصبی و اسکلتی افزود: طبق آمار جهانی اختلال کمر درد در افراد بالای 45 سال بعد از بیماری قلبی عروقی دومین بیماری شایع جهان و بالا ترین عامل زیان اقتصادی است.
 
وی گفت: این مرکز برای کار پژوهشی به حمایت مالی نیاز دارد تا بتواند تحقیقات درستی در خصوص نحوه جلوگیری، درمان و پیشگیری این اختلالات داشته باشد و گام موثری در جهت سلامت جامعه بردارد.
 
تقی‌پور افزود: از متخصصین مختلف در این سمینار دعوت شده تا راهکار مناسب در درمان، تشخیص و جلوگیری از این بیماری ارائه شود با توجه به اینکه اهمیت این اختلالات برای جامعه پزشکی مشخص شود و جامعه و مردم با این بیماری آشنا و راه پیشگیری آموزش داده شود.
 
وی تصریح کرد: در این سمینار سعی شده تازه‌های این اختلالات بیان شود بنابراین این سمینار نخستین دستاورد یک تیم پژوهشی است.
 
مسئول کمیته علمی همایش اختلالات عصبی واسکلتی بیان داشت: درصدد هستیم تا این همایش ملی را تبدیل به همایش بین‌المللی کنیم و در آینده بتوانیم در سالن‌های متعدد با موضوعات مختلف چنین سمینارهایی را برگزار کنیم.
 
تقی‌پور گفت: متاسفانه در ایران به دلیل عدم رعایت قوانین رانندگی تصادفات بسیار افزایش یافته و موجب بروز چنین اختلالاتی شده است.
 
وی با اشاره به اهمیت این بیماری در جهان افزود: سازمان بهداشت جهانی دهه اول هزاره سوم را به نام هزاره مبارزه با بیماری استخوان و مفاصل نامگذاری کرده است.
 
تقی پور تصریح کرد: اگرچه این اختلالات کشنده نیست ولی سبب ناتوانی فعالیت زندگی و خلقی شده و بیشترین زیان اقتصادی را به دنبال دارد.
 
مسئول کمیته علمی همایش درادامه درمورد اهداف برگزاری این همایش گفت: اختلالات عصبی، عضلانی و اسکلتی بیماری چند وجهی بوده و نیاز به متخصصین رشته‌های مختلف پزشکی  در امر درمان دارد که این امر سبب شده تا بیماران این اختلالات متولی مشخصی نداشته باشند.
 
کد مطلب 1643271

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