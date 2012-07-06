نخستین جشنواره شکلات و بستنی در بابل برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر اولیایی درحاشیه برگزاری نخستین جشنواره شکلات و بستنی در پارک نوشیروانی این شهرستان اظهار داشت: این جشنواره علاوه بر حضور دهها شرکت مرتبط با تولید ماشینی و سنتی بستنی و شکلات و آموزش تهیه بستنی و فالوده، فعالیتهای قرآنی نیز برای کودکان دراین جشنواره دایر شده و کمیته امداد امام خمینی(ره) در این جشنواره غرفه داشته و بخشی از درآمدهای این جشنواره به کودکان محروم اختصاص خواهد یافت.

وی، نورافشانی در نقاط مختلف سطح شهر بابل بمناست شب ولادت حضرت مهدی(عج) از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری و سپاه بابل را از دیگربرنامه های فرهنگی این کمیسیون اعلام کرد.

اولیایی از برگزاری جشن بزرگ انتظار عصر امروز همراه با نماز مغرب و عشا در میدان ولایت و با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری بابل و هیئت رزمندگان اسلام سپاه بابل خبر داد و از شهروندان جهت حضور در این برنامه فرهنگی و هنری دعوت کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر بابل از برپایی چندین ایستگاه صلواتی از سوی شورای اسلامی شهر، شهرداری بابل، سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی و آتش نشانی و نصب صدها پرچم و بنر وچاپ پوستر به این مناسبت از دیگر برنامه های این کمیته عنوان کرد.