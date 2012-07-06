دشمن با تحریم های اخیر خواستار عقب نشینی ملت است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت السلام محسن کازرونی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلی کرج ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای الهی گفت: دشمن با تحریم های اخیر خواستار تسلیم شدن ملت ایران است در حالی که خیال خامی را در سر می پروراند.

وی افزود: ملت ایران به مثابه گذشته با ایمان قوی پیروزمندانه و سربلند از این میدان بیرون خواهند آمد.

امام جمعه کرج گفت: دشمن همواره به بهانه های دروغین ایران را مورد تحریم قرار می دهد و این کینه پایانی ندارد.

وی افزود: تمامی ترفندها و تحریم ها همگی بهانه ای است که ملت ایران تسلیم شود.

کازرونی در ادامه به تحریم های دشمن و موضوع گرانی های اخیر پرداخت و گفت: قطع به یقین ملت قهرمان ایران همانند پیش که ازامواج تحریم ها سربلند بیرون آمده اند این بار نیز با تدابیری که مسئولان و دولتمردان کشور درخصوص رفع مشکلات اقتصادی مردم اخذ می کنند، مسائل مرتفع خواهد شد.

کازرونی در بخش دیگری از ایرادات خود به موضوع عفاف و حجاب نیز پرداخت و گفت: امروز غرب در ترویج بی حجابی و بی عفتی جوامع مسلمان سرمایه گذاری کرده است و تلاش می کند با سست کردن ریشه های عفاف و حجاب موجبات ترویج فساد در جوامع مسلمان را ایجاد کند.

وی فقدان حجاب و عفاف در جامعه را موجب شیوع گناه در جامعه ذکر کرد و گفت: اگر در کشورهای مسلمان به این مهم توجهی نشود، تنها ظاهری از اسلام باقی می ماند.

کازرونی پرداختن به اقدامات فرهنگی و فکری را در مقابل این تهاجم فرهنگی دشمنان راهگشا دانست.

امام جمعه کرج در بخش دیگری با اشاره به اهمیت موضوع مهدویت فقها را در عصر غیبت امام عصر (عج ) تنها حافظان و سکان داران کشتی جامعه اسلامی دانست که می توانند کشتی نظام و انقلاب اسلامی را به سر منزل مقصود راهنمایی کنند.

وی تلاش همراه با صبر و انتظار فرج در زمان غیبت را از نشانه های شیعیان واقعی دانست.

کازرونی در پایان با اشاره به رزمایش موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رونمایی از موشک های دور برد گفت: رژیم صهیونیستی بداند که در صورت کوچکترین حرکت ،قوای اسلام کوبنده و بسیارشدید مقابله خواهد داشت.