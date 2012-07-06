ایران آماده مقابله با هرگونه تهدید در عرصه بین الملل است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های این هفته نماز جمعه ابراز داشت: مسئله تحریم نفتی ایران یکی از بازیهای جدید کشورهای استعمارگر برای تحت فشار قرار دادن کشور ایران است.

وی افزود: این مسئله سه دهه است که در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور مطرح است ولی کشورهای غاصب باید بدانند که ایران در این سه دهه خود را بیش از پیش برای مقابله با چنین تحریم هایی آماده کرده است.

آیت الله شبستری در ادامه سخنان خود گفت: آمریکا و اسراییل به 18 کشور جهان اجازه داده که به خریدهای نفتی خود از ایران ادامه دهند که این عمل در حقیقت به نوعی نقض تحریم نفتی ایران است.

آیت الله شبستری در همین راستا افزود: بازنده اصلی این تحریم نفتی در نهایت خود آمریکا و اسراییل خواهد بود و اگرآمریکا و اسراییل به سماجت های خود در زمینه افزایش فشارها بر ایران ادامه دهند، ایران بستن تنگه هرمز را به مرحله اجرا در خواهد آورد.

وی در ادامه سخنان خود گفت: پرداخت به موقع مالیات توسط مردم عاملی مهم در به دست آوردن استقلال اقتصادی خواهد بود ودر نتیجه به نوعی وابستگی ایران به نفت تا حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دهه سوم شعبان هفته نکوداشت مساجد است که مردم و مسئولین مساجد باید تلاش کنند تا با تطهیر ظاهری و معنوی و جذب جوانان به مسجد، این مکانهای مقدس را برای ماه مبارک رمضان آماده کنند.