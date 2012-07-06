دکتر یغمایی از ذخائر علمی استان سمنان بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی‏رضا خسروی پیش از ظهر روز جمعه در حاشیه مراسم تشییع پیکر دکتر "خشایار یغمایی"، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه ایشان از فرهیختگان استان بود، اظهار داشت: این فرهیخته علمی در تربیت شمار زیادی از دانشجویان در رشته‏های مخابرات، برق و کامپیوتر در دانشگاه سمنان از هیچ کوششی دریغ نکرد.

وی زنده نگه داشتن یاد و خاطره مفاخر علمی ایران اسلامی را از ضروریا امروز جامعه دانست و اظهار داشت: مرحوم یغمایی الگویی قابل قبول در عرصه علمی برای جوانان و نوجوانان است.

نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی، استان سمنان را مهد نام‏آوران ذکر کرد و گفت: دانشجویان زیادی توسط توسط این استاد بزرگ تربیت و تقدیم به نظام شد که به طور یقین جای خالی وی را پر خواهند کرد.

به گزارش مهر: مرحوم خشایار یغمایی، دبیرکل نخستین کنفرانس بین‏المللی پردازش خط و زبان فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان بر اثر سکته توأمان مغزی و قلبی عصر روز چهارشنبه در سمنان جان به جان‏آفرین تسلیم کرد.

پیکر مرحوم یغمایی پیش از ظهر روز جمعه از محل امامزاده یحیی (ع) سمنان بر دستان جامعه علمی و دوست‏داران این فرهیخته به سمت وادی‏السلام تشییع و در میان حزن و اندوه حاضران به خاک سپرده شد.

در آئین تشییع جنازه دکتر یغمایی، علی‏رضا خسروی نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی، شهردار سمنان، رئیس و معاونان دانشگاه سمنان، رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان، اساتید دانشگاه و شمار زیادی از دانشجویان حضور داشتند.