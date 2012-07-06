اصل حجاب برای تمام زنان مسلمان مصونیت بخش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف صدیق عربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت تاکید کرد: بدون شک رسیدن به این هدف متعالی، اسلامی و اعتقادی نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاههای اجرایی به صورت مستمر و هدفمند است.

وی همچنین وظیفه زنان را در عرصه کنونی جامعه بسیار خطیر دانست و اظهارداشت: اگر موفقیت و افتخاری امروز در جامعه ثبت می ‌شود، پایه و اساس آن پاکدامنی و رشادتهای بانوان است.

خطیب جمعه رشت با بیان اینکه زن مظهر ظرافت و جمال آفرینش است، گفت: اصلاح جامعه درگرو تقوای زن و محیط خانواده کلاس درس اوست برهمین اساس زن مربی بشر است و می تواند با تربیت فرزندی امتی را رهایی بخشد.

وی افزود: حجاب و پوشش برای بانوان به ویژه حجاب برتر یعنی چادرتوجه به حریم عفاف و حراست آن از اصیل ترین سنگر زنان و ازمهمترین، عمیق ترین و سود مندترین قانون الزامی آفرینش برای آنها و جامعه است.

صدیق عربانی ادامه داد: تمامی ابزارهای فرهنگ ساز از قبیل کتاب، مطبوعات، صدا و سیما باید بسوی ارزشهای اسلامی که یکی از بارزترین آنها رعایت پوشش، حجاب برتر، مطلوب و امنیت اجتماعی فراگیر است، هدایت شوند.

وی همچنین بر ضرورت مدیریت صحیح اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در جامعه تاکید کرد و گفت: اگر برای پرکردن اوقات فراغت برنامه ‌های مفیدی در نظر گرفته شود، فصل تابستان به شکوفایی استعدادها جوانان منجر خواهد شد در غیر این صورت این ایام می ‌تواند به عنوان یک تهدید جدی تلقی شود.

امام جمعه موقت رشت افزود: خانوادهها باید برای پرکردن اوقات فراغت فرزندان خود برنامه ‌ریزی داشته باشند و نگذارند جوانان تعطیلات تابستانی را بدون برنامه سپری کنند.

وی اظهارداشت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی امکانات و فضاهای آموزشی، فرهنگی، دینی و ورزشی در استان به اندازه کافی وجود دارد که باید با برنامه ‌ریزی لازم علاوه بر پرکردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان از این ظرفیتها به نحو احسن استفاده کرد.

صدیق عربانی در ادامه بقعه خواهر امام رضا (ع) فاطمه اخری (س) در رشت را آبروی گیلان دانست و بر ضرورت تسریع در بازسازی این زیارتگاه عاشقان اهلبیت (ع) تاکید کرد.