به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاههای آسیا جمعه شب با قهرمانی تیم گیتی پسند ایران در کویت به اتمام رسید تا این جام نوپای آسیایی برای دومین بار به کشورمان برسد. پیش از این یک بار و در دوره نخست مسابقات تیم فولادماهان سپاهان جام قهرمانی آسیا را بالای سر برده بود.
تیم گیتی پسند که در فاصله یک هفته مانده به برگزاری پیکارهای جام باشگاههای آسیا با رای کمیته استیناف مبنی بر محرز شدن تبانی این تیم با پرسپولیس در هفته پایانی مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور غافلگیر شده بود، بازپس گرفتن قهرمانی در لیگ برتر را با درخشش در میدان آسیا جبران کرد. این تیم در پنج مسابقه 28 گل به ثمر رساند و تنها پنچ گل دریافت کرد تا برای نخستین بار قهرمان آسیا شود.
- در زیر اشارهای به قهرمانان دورههای مختلف مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاههای آسیا خواهیم داشت:
|دوره
|سال
|میزبان
|قهرمان
|نخست
|2010
|ایران - اصفهان
|فولادماهان سپاهان
|دوم
|2011
|قطر
|ناگویا اوشنز ژاپن
|سوم
|2012
|کویت
|گیتی پسند ایران
- نتایج کامل دیدارهای مرحله گروهی سومین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاههای آسیا به شرح زیر است:
گروه A:
* گیتی پسند ایران 8 - تایسون نام ویتنام صفر
گلها: افشین کاظمی، شاپا و احمد اسماعیلپور (هرکدام دو گل)، شهرام شریفزاده و حمیدرضا یوسفی
* یرموک کویت 3 - الریان قطر 5
* الریان قطر صفر - گیتی پسند ایران 7
گلها: حمیدرضا یوسفی و افشین کاظمی (هر کدام 2 گل)، احمد اسماعیلپور، سعید تقیزاده و سجاد بندی سعدی
* تایسون نام ویتنام صفر - یرموک کویت 6
* یرموک کویت یک - گیتی پسند ایران 5
گلها: تیاگو گابریل رودریگوئز برای یرموک و احمد اسماعیلپور (3 گل)، سجاد بندی سعدی و سعید تقیزاده برای گیتی پسند
* تایسون نام ویتنام 2 - الریان قطر 2
جدول رده بندی:
|تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|گلزده
|گلخورده
|تفاضل
|امتیاز
|1- گیتی پسند ایران
|3
|3
|-
|-
|20
|1
|19+
|9
|2- الریان قطر
|3
|1
|1
|1
|7
|12
|5-
|4
|3- یرموک کویت
|3
|1
|-
|2
|10
|10
|0
|3
|4- تایسون نام ویتنام
|3
|-
|1
|2
|2
|16
|14-
|1
گروه B:
* آل اسپورت لبنان 3 - جی اچ بانک تایلند 3
* ناگویا اوشنز ژاپن 3 - آردوس ازبکستان 4
آردوس ازبکستان 2 - آل اسپورت لبنان 6
* جی اچ بانک تایلند 2 - ناگویا اوشنز ژاپن 5
* ناگویا اوشنز ژاپن 5 - آل اسپورت لبنان 2
* جی اچ بانک تایلند 2 - آردوس ازبکستان 9
جدول رده بندی:
|تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|گلزده
|گلخورده
|تفاضل
|امتیاز
|1- آردوس ازبکستان
|3
|2
|-
|1
|15
|11
|4+
|6
|2- ناگویا اوشنز ژاپن
|3
|2
|-
|1
|13
|8
|5+
|6
|3- آل اسپورت لبنان
|3
|1
|1
|1
|11
|10
|1+
|4
|4- جی اچ بانک تایلند
|3
|-
|1
|2
|7
|17
|10-
|1
- نتایج دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاههای آسیا به شرح زیر است:
* گیتی پسند ایران 6 - ناگویا اوشنز ژاپن 3
گلها: احمد اسماعیلپور (سه گل)، افشین کاظمی، محمد کشاورز و علیرضا صمیمی برای گیتی پسند و موری شوتا، تمواک واتانابه و هلموت موری اوکا پونسه برای ناگویا اوشنز
* اردوس ازبکستان 3 - الریان قطر یک
گلها: آرتور یونسوف، دلشاد ایرسالیف و شوهرات توجیبوف برای آردوس و سعد بلال برای الریان
- نتایج دیدارهای رده بندی و فینال مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاههای آسیا به شرح زیر است:
رده بندی:
* ناگویا اوشنز ژاپن 4 - الریان قطر یک
گلها: رافائل هنمی کاتسوتوشی (2 گل)، واتارو کیتاهارا و موری شوتا برای ناگویا اوشنز و آنتونیو خسوس والدیو سانچز برای الریان
فینال:
* گیتی پسند ایران 2 - آردوس ازبکستان یک
گلها: افشین کاظمی و شاپا برای گیتی پسند و آرتور یونسوف برای آردوس
- در پایان سومین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاههای آسیا احمد اسماعیلپور از تیم گیتی پسند ایران با 9 گلزده عنوان آقای گلی مسابقات را به خود اختصاص داد. جدول گلزنان این دوره از رقابتها به شرح زیر است:
9 گل:
احمد اسماعیلپور (گیتی پسند ایران)
7 گل:
دلشاد ایرسالیف (آردوس ازبکستان)
6 گل:
افشین کاظمی (گیتی پسند ایران) و توموکی یوشی کاوا (ناگویا اوشنز ژاپن)
5 گل:
رافائل هنمی کاتسوتوشی (ناگویا اوشنز ژاپن)
4 گل:
هلموت موری اوکا پونسه (ناگویا اوشنز ژاپن) و جاناتان هرناندز دلگادو (آردوس ازبکستان)
