چین هم از پیشرفت در نشست کارشناسی ایران و 1+5 در استانبول خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "لیو ویمین" روز گذشته اعلام کرد: در دور آخر مذاکرات ایران و گروه 1+5 که به صورت نشست کارشناسی برگزار شد، پیشرفتهای قابل توجهی حاصل شد.

وی افزود: ایران و گروه 1+5 موضوع برنامه هسته ای تهران را با جدیت بررسی کردند، اما با توجه به پیچیدگی این موضوع وجود اختلاف امری عادی است.

لیو ویمین تاکید کرد: امیدوارم مذاکرات به شیوه ای واقع گرایانه برای دستیابی به راه حل طولانی مدت ادامه یابد.

شینهوا در ادامه می نویسد: در پی سه دور مذاکرات ایران و گروه 1+5، نشست کارشناسی بین طرفین از روز سه شنبه در شهر استانبول آغاز شد و درصورت حصول پیشرفت در این دور از مذاکرات، معاون دبیر شورای عالی امنیت ایران و معاون اشتون با یکدیگر دیدار می کنند.

تا روز چهارشنبه شرکت کنندگان در نشست استانبول به توافق رسیدند تا "طرح مسکو" را به عنوان روندی که نشست بین "هلگا اشمیت" و "علی باقری" را اجرایی می کرد، آغاز کنند.

"سرگئی ریابکوف" معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز چهارشنبه گذشته اعلام کرد: از نتایج حاصل از مذاکرات ایران و گروه 1+5 با وجود اختلاف نظرها خشنودم.

واشنگتن پست نیز به نقل از یک دیپلمات ناشناس حاضر در گفتگو ها می نویسد: نتیجه نشست تعیین خواهد کرد که آیا گفتگوهای تمام عیار ادامه پیدا کند یا خیر.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، به مدت کوتاهی پس از ساعت یک صبح نماینده ایرانی گفتگوها را بدون اظهار نظری ترک کرد، اما یکی از اعضای تیم هسته ای [ایران] در حین اینکه جلسه را ترک می کرد با لبخند سعی کرد رضایت خود را از نشست ابراز کند.