چین هم از پیشرفت در نشست کارشناسی ایران و 1+5 در استانبول خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "لیو ویمین" روز گذشته اعلام کرد: در دور آخر مذاکرات ایران و گروه 1+5 که به صورت نشست کارشناسی برگزار شد، پیشرفتهای قابل توجهی حاصل شد.
وی افزود: ایران و گروه 1+5 موضوع برنامه هسته ای تهران را با جدیت بررسی کردند، اما با توجه به پیچیدگی این موضوع وجود اختلاف امری عادی است.
لیو ویمین تاکید کرد: امیدوارم مذاکرات به شیوه ای واقع گرایانه برای دستیابی به راه حل طولانی مدت ادامه یابد.
شینهوا در ادامه می نویسد: در پی سه دور مذاکرات ایران و گروه 1+5، نشست کارشناسی بین طرفین از روز سه شنبه در شهر استانبول آغاز شد و درصورت حصول پیشرفت در این دور از مذاکرات، معاون دبیر شورای عالی امنیت ایران و معاون اشتون با یکدیگر دیدار می کنند.
تا روز چهارشنبه شرکت کنندگان در نشست استانبول به توافق رسیدند تا "طرح مسکو" را به عنوان روندی که نشست بین "هلگا اشمیت" و "علی باقری" را اجرایی می کرد، آغاز کنند.
"سرگئی ریابکوف" معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز چهارشنبه گذشته اعلام کرد: از نتایج حاصل از مذاکرات ایران و گروه 1+5 با وجود اختلاف نظرها خشنودم.
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