تبلیغات ضد حجاب از اهداف جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ حجت الاسلام محمدی اصفهانی در خطبه های نماز جمعه امروز آبادان اظهار کرد: امروز زنان در حرکتهای اسلامی پیشتازتر از مردان گام بر می دارند که این حرکت الگو پذیری از زنان ایران اسلامی است.

وی افزود: ورود زنان ایران به عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نشان داده حفظ حجاب منافاتی با رشد شخصیتی زن در جامعه ندارد بلکه عامل ترقی آن در جامعه محسوب می شود.



محمدی اصفهانی گفت:‌ زنان جامعه اسلامی باید در جهت تبلیغ حجاب و عفاف هوشیار تر عمل کنند و در این راستا نهاد امامت جمعه نیز کمک های مادی و معنوی خود را در اختیار آنان قرار خواهد داد.



خطیب جمعه آبادان همچنین اعتیاد، گرایش بیش از حد به سیستم های ارتباطی و اینترنت را از دیگر سلاح های جنگ نرم دشمن عنوان کرد و از مردم خواست حربه های دشمن را شناخته و با آنها مبارزه کنند.



حجت الاسلام محمدی اصفهانی همچنین به سخنان معاون وزارتخانه امورخارجه آمریکا اشاره کرد و گفت: امروز دشمنان به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند با ایران مقابله کنند زیرا در هر سطحی به ایران بتازند در سطحی بالاتر بر آنان تاخته خواهد شد.



امام جمعه آبادان همچنین به تحریم ها بر ضد ایران اشاره کرد و افزود: این تحریم ها ملت ایران را به زانو در نمی آورد و تنها دشمنان را خسته می کند.



وی همچنین به مقام آوری سه دانش آموز آبادانی در مسابقات کشوری اشاره و آنان را افتخارات این شهرستان عنوان کرد.