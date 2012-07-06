تأکید وزیر خارجه سنگاپور بر گسترش روابط با ایران / حضور در اجلاس تهران

به گزارش خبرنگار مهر از سنگاپور، وی در این دیدار ضمن ابلاغ پیام وزیر امور خارجه کشورمان و دعوت از ایشان برای سفر به تهران، ظرفیت ها و توانائی های کشورمان را برای بسط همکاریها برشمرد.

انصاری با اشاره به جایگاه سترگ تاریخی و افتخارآفرین ایران در عرصه علم و تمدن ، بویژه خدمات ایرانیان به تمدن و پیشرفت فرهنگی ملت های آسیا، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای ارائه تجربیّات و گسترش روابط فرهنگی، علمی و فناوری به اطلاع وزیر خارجه سنگاپور رساند.

وی ضمن اشاره به اظهار علاقمندی رییس پارلمان سنگاپور، آمادگی مجلس شورای اسلامی ایران را برای تبادل هیات های پارلمانی به وزیر خارجه سنگاپور اعلام کرد.

سفیر کشورمان از مواضع مستقلانه سنگاپور در حمایت و همکاری با کشورمان در مجامع بین المللی قدردانی کرد.

وزیرخارجه سنگاپوربا تحسین و تجلیل از سوابق فرهنگی کشورمان خواستار تعمیق روابط فرهنگی و امضای یادداشت تفاهم بین دو کشور در این زمینه و حضور هرچه بیشتر هنرمندان و شخصیتهای فرهنگی کشورمان در سنگاپور شد.

شانموگام ضمن تأکید برآمادگی کشورش برای بسط روابط ، مناسبات و تبادل هیاتهای پارلمانی دو کشور را بستر مناسبی برای ارتباط مردم سنگاپور با مردم ایران خواند. وی همچنین اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک زمینه های لازم برای توسعه همکاریهای اقتصادی نیز فراهم گردد.



وزیر خارجه سنگاپور با اشاره به دیدار بسیار خوب خود با وزیر خارجه کشورمان در سال گذشته در نیویورک، بر حضور خود در نشست سران نهضت عدم تعهد در تهران تأکیدکرد.