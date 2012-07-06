موسسه ناشران استان اردبیل تاسیس می شود

منصور شرفی بعد از ظهر جمعه در حاشیه انتخاب اعضای هیئت مدیره انجمن شعر و ادب استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: تاسیس موسسه ناشران استان از اولویتها و برنامه های آینده این نهاد است.

وی ضمن گرامیدشت 14 تیرماه "روز قلم" تاسیس موسسه ناشران را در راستای سازماندهی برنامه های این حوزه ضروری دانست و یادآور شد: با ایجاد این موسسه مشکلات ناشران کاهش خواهد یافت.

به گفته شرفی پیگیری چاپ کتابهای بدون مجوز توسط چاپخانه ها، پایین بودن کیفیت محتوایی و چاپی کتابها، دقت در انتخاب نوع کتاب برای چاپ توسط ناشر، بررسی دلایل عدم خرید کتاب از برخی ناشران و یا خرید با تیراژ پایین، اعمال نظارت بر چاپخانه ها و ... از جمله مشکلاتی است که با ایجاد این موسسه برطرف می شود.

وی حمایت از ناشرین نو پا از طریق ارائه تسهیلات بانکی را از دیگر ویژگیهای این موسسه برشمرد و متذکر شد: هم اکنون 27 ناشر در سطح این استان فعالیت می کنند که از این تعداد فقط یک ناشر در شهرستان مشگین شهر فعالیت دارد.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان همچنین از ایجاد بازارچه کتاب با کاربری فرهنگی مناسب و تخصصی کردن چاپ کتاب توسط ناشرین در جهت ارتقا کیفیت محتوایی و ساماندهی فعالیتهای چاپ کتاب خبر داد.

وی خرید مکان مناسب برای فروش کتابهای چاپی استان در تهران را به عنوان مطالبه ناشران استان یادآور شد و عنوان کرد: امسال ناشران فعال اردبیل در قالب خبرنامه معرفی و عملکرد آنها انعکاس خواهد یافت.