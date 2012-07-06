ترک ها از جنگ حرف زدند / خط و نشان کشیدن کلینتون برای روسیه و چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های العربیه، الجزیره و اسکای نیوز عربی، نماینده سازمان ملل متحد خواستار توقف اقدامات خشونت آمیز گروههای مسلح شد.



نماینده حقوق بشر سازمان ملل متحد به صراحت از گروههای مخالف خواست اقدامات خشوت آمیز خود را متوقف کنند.

وی با اشاره به طولانی شدن بحران سوریه هشدار داد افزایش نظامی کردن بحران سوریه، اشتباه خواهد بود.



رفیق عبدالسلام وزیر امور خارجه تونس هم در سخنانی به طرح اتهامات تکراری علیه سوریه پرداخت و با نادیده گرفتن فعالیت گروههای مسلح مدعی شد نظام سوریه ساده ترین اصول حقوق بشر را نقض کرده است.



ترکها از جنگ داخلی حرف زدند



داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در اظهاراتی سئوال برانگیز مدعی شد: احساس می کنیم که جنگ داخلی در سوریه آغاز شده است.



تهدیدهای آشکار شیخ جاسم و دلسوزی برای مردم سوریه



شیخ جاسم وزیر امور خارجه قطر هم با گرفتن ژست طرفداری از ملت سوریه مدعی شد حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی گفت هر اندازه در حل بحران سوریه سرعت به خرج دهیم تعداد قربانیان در این کشور کاهش خواهد یافت



وی در اظهاراتی فریبکارانه گفت : اگر این وضعیت غیر قابل مقبول ادامه یابد، چه کار انجام خواهیم داد، ملتها، ما را نخواهند بخشید حداقل در جهان عرب اینگونه است ملتها، ما را نخواهند بخشید اگر در تغییر مواضع یا تلاش برای ایجاد موضع مشترک درباره سوریه موفق نشویم



شیخ جاسم البته اشاره ای به این نکرد که چه پاسخی در برابر ملت فلسطین و ملتهای مسلمان در برابر خیانت واضح رژیمهای عربی از جمله قطر به آرمانهای ملت فلسطین وهمسویی آنها با اشغالگران قدس دارند.



وی در اظهاراتی تهدیدآمیز خطاب به نظام سوریه ادعا کرد : وضیت اینگونه باقی نمی ماند، ملت سوریه حرفش را زده است.



وزیر خارجه قطر که در عین حال مسئولیت نخست وزیری آل ثانی را نیز برعهده دارد، درتلاش برای منحرف کردن افکارعمومی از نقش آشکار کشورش و دیگر رژیمهای عربی و غربی در ادامه بی ثباتی و ناامنی و کشتار در سوریه با حمایت از گروههای مسلح اظهار داشت : تخریب خانه ها و شهرها به نفع چه کسی است؟ آنها دارند کشورشان را می سوزانند.



شیخ جاسم ادعا کرد اگر پیشنهادی برای خروج امن رهبری سوریه از کشور مطرح شود در راستای حمایت از مردم سوریه از آن استقبال می کنیم.



هشدارهای صریح کلینتون به روسیه و چین



به گزارش مهر، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم گفت باید بهترین راهها را برای حل بحران سوریه و مبتنی بر گامهای انجام شده مشخص کنیم.



وی با بیان اینکه کنفرانس ژنو، سطح مشارکت کشورها در بحران سوریه را بیشتر کرد، افزود باید به تلاشهای خود برای پایان حکومت اسد ادامه دهیم.



وی مدعی شد ما موافقت رسمی چین و روسیه را درباره مرحله انتقالی در سوریه به دست آورده ایم.



کلینتون در عین حال گفت از همه می خواهم به ارتباط با روسیه وچین برای اینکه از خواسته ها و آرمانهای ملت سوریه حمایت کنند ادامه دهند.



وزیر امور خارجه آمریکا در عین حال خطاب به چین و روسیه با لحنی تهدیدآمیز اظهار داشت : بهای حمایت از نظام اسد را خواهید پرداخت.



کلینتون گفت : باید به فشارها بر نظام سوریه با تمام راهها و شیوه ها ادامه دهیم.



وی با استفاده ابزاری از واژه ملت سوریه اعتراف کرد آمریکا کمکهایی به سوریها ارائه خواهد کرد.



کلینتون همچنین ادعا کرد روسیه بالگردهایی به سوریه اعزام کرده است که در کشتار تظاهرات کنندگان شرکت می کنند.



وی با گرفتن ژست حمایت از مردم سوریه گفت : باید مواضع ما برای حمایت از ملت سوریه یکپارچه باشد و بار دیگر حمایت خود را از طرح عنان اعلام کنیم.



کلینتون مدعی شد چین و روسیه در مقابل بروز هرگونه پیشرفت در زمینه حل بحران سوریه مانع تراشی می کنند.

