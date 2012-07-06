به گزارش خبرگزاری مهر، میگل آرچانکو در نخستین نشست خبری خود به عنوان رئیس باشگاه اوساسونا گفت: قطعا نکونام فصل آینده در اوساسونا نخواهد بود. او در اولین فصل حضور خود نمایش بسیار خوبی داشت اما نتوانست این روند را ادامه دهد، شاید یکی از دلایل آن خستگی او از حضور در اوساسونا بوده است.

وی خاطرنشان کرد: ما از هم اکنون به دنبال جانشینی برای او خواهیم بود البته این گزینه باید هم از نظر فنی و هم از نظر اقتصادی با شرایط ما سازگار باشد. در شرایط فعلی به دلیل اوضاع بد اقتصادی نمی توانیم دستمزد نکونام را بپردازیم.

این در شرایطی است که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس علاقه خود را برای جذب این بازیکن اعلام کرده اند اما اوساسونا 2.5 میلیون یورو برای فروش او طلب کرده است.

اوساسونا تلاش می کند با فروش بازیکنان کلیدی خود از جمله جواد نکونام و دژان لکیچ وضعیت بد اقتصادی اش را سامان بخشد و با جذب بازیکنان جوان و ارزان فصل آینده را آغاز کند.