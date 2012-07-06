فعالیتهای هسته ای شرکت لیناس استرالیا بی خطر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، رییس این آکادمی افزود: هیچ مورد مشکوکی که موجب توقف فعالیت های لیناس در مالزی شود، وجود ندارد.

"احمد ابراهیم" افزود: با توجه مطالعات انجام شده از استانداردهای استرالیایی، فرانسوی و چینی و تطبیق آن با فعالیت های لیناس، هیچ ایراد تکنیکی در عملیات این شرکت پیدا نشده است.

وی که در یک برنامه رادیویی سخن می گفت ضمن اشاره به تجربه شرکت 50 ساله مشهور "لا روشل" فرانسه ، گفت :ما همان استانداردها و فنآوری "لاروشل" را استفاده می کنیم.

گزارش کمیته منتخب مجلس مالزی برای بررسی ایمنی عملیات هسته ای لیناس در خاک مالزی نیز 10 روز پیش به مجلس ارائه شد که در آن مجوز موقت فعالیت لیناس و نظارت دقیق و مستمر بر عملیات این شرکت پیشنهاد شده بود.

مردم مالزی چندین نوبت علیه فعالیت های هسته ای شرکت لیناس استرالیا در مقابل سفارت این کشور تجمع کرده و به فعالیت های این شرکت اعتراض کردند.

