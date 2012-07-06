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۱۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۰

آکادمی علوم مالزی خبرداد:

فعالیتهای هسته ای شرکت لیناس استرالیا بی خطر است

فعالیتهای هسته ای شرکت لیناس استرالیا بی خطر است

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر درجنوب شرق آسیا: آکادمی علوم مالزی پس از بررسی فعالیت های محدود هسته ای شرکت لیناس استرالیا اعلام کرد که هیچ ایراد زیست محیطی و یا ایمنی در عملیات هسته ای این شرکت وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، رییس این آکادمی افزود: هیچ مورد مشکوکی که موجب توقف فعالیت های لیناس در مالزی شود، وجود ندارد.

"احمد ابراهیم" افزود: با توجه مطالعات انجام شده از استانداردهای استرالیایی، فرانسوی و چینی و تطبیق آن با فعالیت های لیناس، هیچ ایراد تکنیکی در عملیات این شرکت پیدا نشده است.

وی که در یک برنامه رادیویی سخن می گفت ضمن اشاره به تجربه شرکت 50 ساله مشهور "لا روشل" فرانسه ، گفت :ما همان استانداردها و فنآوری "لاروشل" را استفاده می کنیم.

گزارش کمیته منتخب مجلس مالزی برای بررسی ایمنی عملیات هسته ای لیناس در خاک مالزی نیز 10 روز پیش به مجلس ارائه شد که در آن مجوز موقت فعالیت لیناس و نظارت دقیق و مستمر بر عملیات این شرکت پیشنهاد شده بود.

مردم مالزی چندین نوبت علیه فعالیت های هسته ای شرکت لیناس استرالیا در مقابل سفارت این کشور تجمع کرده و به فعالیت های این شرکت اعتراض کردند.
 

کد مطلب 1643364

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