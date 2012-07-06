چهاردهمین دوره طرح ولایت در دانشگاه قم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه چهاردهمین دوره طرح ولایت استان قم با حضور فرهیختگان، استادان و دانشجویان در تالار شهید بهشتی دانشگاه قم برگزار شد.



در این مراسم حجت الاسلام مجتبی مشکی، یکی از استادان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به ضرورت‌های طرح ولایت گفت: تعمیق و تبیین مبانی اندیشه اسلامی، انسان‌شناسی و خدا‌شناسی و مبانی نظام سیاسی اسلام را از کلاس‌هایی است که در این دوره برگزار خواهد شد.



طرح ولایت سال جاری با موضوعات جنگ نرم، فتنه‌های آخرالزمانی، جریان‌شناسی سیاسی، تاریخ معاصر، بیداری اسلامی، زندگی اسلامی و حجاب و عفاف با حضور بیش از 120 نفر از دانشجویان استان در محل کلاس‌های دانشگاه قم برگزار خواهد شد.



معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مذاهب اسلامی منصوب شد



طی حکمی از سوی ریاست دانشکده مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب، حجت الاسلام یوسف غضبانی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی این دانشکده منصوب شد.



دکتر محمد فرمانیان طی حکمی، حجت الاسلام غضبانی، معاون پژوهشی و از اعضای هیئت علمی دانشکده مذاهب اسلامی را به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی این دانشکده منصوب کرد.



همچنین در این حکم از زحمات دکتر شهاب‌الدین وحیدی، معاون آموزشی سابق این دانشکده تقدیر به عمل آمده است.



انتخاب کتاب حقیقت محمدیه و عیسی مسیح به عنوان کتاب شایسته تقدیر فصل



کتاب حقیقت محمدیه و عیسی مسیح از دیدگاه ابن عربی و اکهارت به عنوان کتاب شایسته تقدیر انتخاب شد.



این کتاب نوشته دکتر امداد توران از سوی دبیرخانه کتاب فصل تهران، به عنوان کتاب شایسته تقدیر فصل انتخاب شد.



این کتاب در یک مقدمه و چهار بخش نگارش یافته است که مقدمه آن به سه بحث مفهوم عرفان، مطالعه تطبیقی به شیوه الگوسازی نظری و نگاهی به محتوای فصول پرداخته است و در فصول چهارگانه نیز نظرگاه مشترک برای تحقیق در حقیقت محمدیه و عیسی مسیح، جایگاه حقیقت محمدیه در وجود‌شناسی ابن عربی، جایگاه عیسی مسیح در وجود‌شناسی اکهارت و مقایسه جایگاه حقیقت محمدیه و جایگاه عیسی مسیح به نگارش درآمده‌اند.



بازدید هیئت چهار نفره سریلانکایی از دانشگاه ادیان



هیئتی چهار نفره از مفامات علمی و سیاسی کشور سریلانکا از دانشگاه ادیان و مذاهب بازدید کردند.



این هیئت چهار نفره که متشکل از رئیس بنیاد هاشمی سریلانکا، مسئول بخش مسلمانان وزارت ادیان سریلانکا و دو تن از مشاوران وزیر وزارت ادیان بود، ضمن بازدید از دانشگاه و آشنایی با بخش‌های مختلف آن، در نشستی با حضور مشاور عالی ریاست دانشگاه شرکت کردند.



رضا مسجد جامعی با بیان اینکه قصد داریم از تمام ظرفیت‌های علمی و مذهبی کشورهای مسلمان استفاده کنیم افزود: خوب می‌دانیم وزارت ادیان سریلانکا دارای ظرفیت‌هایی است که می‌تواند بستر همکاری و تعامل میان دو طرف را فراهم آورد.



در این نشست، یکی از میهمانان توضیحاتی در مورد وزارت ادیان کشور سریلانکا داد و گفت: تمامی فعالیت‌های آموزشی حوزه ادیان مختلف، بررسی امور اوقاف مربوط به ادیان، امور فرهنگی مرتبط با ادیان و... در این وزارت و در چهار بخش مسیحیت، اسلام، بودیسم و هندوئیسم صورت می‌گیرد.



مشاور وزیر وزارت ادیان سریلانکا افزود: ایجاد این وزارتخانه یک ابتکار است زیرا همه امور مربوط به ادیان تحت یک مدیریت واحد قرار می‌گیرد و هر چهار بخش این وزارتخانه زیر نظر یک وزیر به فعالیت می‌پردازند و هر بخش با هماهنگی بخش‌های دیگر برنامه‌ریزی و فعالیت می‌‌کند و این برنامه‌ریزی‌ها طوری است که هیچکس به دلیل داشتن یک دین احساس تبعیض نکند.