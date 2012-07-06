رویارویی تنیس بازان قم با البرز و آذربایجان غربی در تنیس قهرمانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم خردسالان هیئت پینگ پنگ استان قم از صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت های قهرمانی پینگ پنگ کشور بازماند.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون پینگ پنگ کشورمان، رقابت های پینگ پنگ قهرمانی رده سنی خردسالان کشور به میزبانی هیئت پینگ پنگ استان مرکزی در شهر اراک در حال برگزاری است و تیم قم نیز یکی از تیم های شرکت کننده در این رقابت‌ها محسوب می شود.



پینگ پنگ بازان قم بعد از کسب نتایج خوب و موفقیت آمیز در مرحله گروهی، در مرحله دوم مسابقات خردسالان زیر 9 سال کشور که در اراک برگزار شد نتوانست موفق عمل کند و در نهایت تیم های توابع تهران، خوزستان، تهران و آذربایجان غربی به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.



در این مرحله از پیکارهای تیمی، پینگ پنگ بازان تیم هیئت قم در دیداری حساس حریف تیم هیئت پینگ پنگ استان تهران شدند که این دیدار نزدیک و نفس گیر با وجود تلاش های زیاد پینگ پنگ بازان قم در نهایت با نتیجه 3 بر صفر به سود تهرانی ها به پایان رسید.



مصاف بانوان قمی با اصفهان در روز پایانی تنیس جام میلاد دو نور



بانوان قمی در آخرین روز رقابت های تنیس جام میلاد دو نور امروز برابر تیم بانوان هیئت تنیس استان اصفهان به میدان می‌روند.



این در حالی است که رقابت های تنیس لیگ دسته یک بانوان باشگاه های کشور از دهم تیرماه با سرداوری مونا گل نبی و داوری روشنک درفشی جوان و طلا حسینیان از استان البرز، معصومه کاویان و زینب حسینی از گلستان و تینا طریقتی از مازندران و مدیریت میترا رنجبر در مجموعه ورزشی داراب شهرستان ساری در حال برگزاری است.



بعد از تحمل چهار شکست متوالی، در پنجمین روز رقابت های تنیس لیگ دسته یک بانوان باشگاههای کشور که با عنوان جام میلاد نور در شهرستان ساری برگزار می شود در یکی از شش دیدار برگزار شده، تیم بانوان قم در جدال با تیم آکادمی تنیس قزوین به شکست سه بر صفر تن داد.



در ششمین و آخرین روز این رقابتها آکادمی تنیس ارومیه به مصاف امیر آمل مازندران خواهد رفت ،هیات تنیس استان بوشهر با هیات تنیس استان قم دیدار خواهد نمود و نقش جهان اصفهان با هیات تنیس استان قم به رقابت خواهد پرداخت و آکادمی تنیس قزوین نیز با قرعه استراحت روبرو شد.



رویارویی تنیس بازان قمی با البرز و آذربایجان غربی در تنیس قهرمانی کشور



تنیس بازان قمی امروز در ادامه پیکارهای تنیس قهرماین دو رده سنی نونهالان و نوجوانان کشور با حریفان خود به رقابت می پردازند.



در حالیکه این مسابقات با شرکت تنیس بازان 23 تیم از استان های مختلف کشور در چهار گروه مقدماتی در زمین های تنیس مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم در حال برگزاری است، از استان قم به عنوان میزبان بازی ها دو تیم شرکت کرده است.



اما بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، امروز در دومین روز برگزاری این دیدارها در گروه نخست تیم فارس با خراسان رضوی، کرمان با مرکزی و آذربایجان شرقی با زنجان دیدار خواهند کرد و در گروه دوم تهران با ایلام، گیلان با چهارمحال بختیاری و گلستان با خوزستان به رقابت می پردازند.



در گروه سوم مقدماتی این دوره از پیکارها نیز البرز با قم (الف)، بوشهر با توابع تهران و اصفهان با مازندران رقابت خواهند کرد و در گروه چهارم مقدماتی تیم خراسان رضوی با خراسان جنوبی و آذربایجان غربی با قم (ب) رو در رو می شوند.



این در شرایطی است که مسابقات قهرمانی کشور به مدت یک هفته تا بیستم تیر ماه به میزبانی هیئت تنیس استان قم در مجموعه ورزشی شهید حیدریان با سرداوری علی حداد تهرانی و مدیریت سید مقتدا خاتمی به انجام می رسد.