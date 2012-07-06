مفاد بیانیه پایانی نشست پاریس/ تاکید بر افزایش حمایتها از گروههای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره و العربیه، بیانیه پایان نشست ضد سوری پاریس بر ضرورت افزایش حمایتها از گروههای مخالف در داخل و خارج از سوریه تاکید کرد.



متن بیانیه پایانی را العربیه پیش از پایان نشست قرائت کرد.



بر اساس بیانیه پایانی، نشست بعدی ضد سوری در مغرب برگزار خواهد شد. این بیانیه همچون نشستهای تونس و استانبول، خواستار کناره گیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شده است.



فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت متن بیانیه پایانی خشونت روزافزون و کشتار غیرنظامیان را محکوم و به کناره گیری اسد اشاره کرده است.



بیانیه پایانی خواستار تصویب قطعنامه ای از سوی شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شده است که این فصل به گزینه نظامی هم اشاره می کند.



این بیانیه بر گسترش تحریمهای سوریه و فعال کردن آن تاکید کرده است که با ادعای غربی ها و اعراب همسو مبنی برحمایت از مردم سوریه تناقض دارد.



این بیانیه اعلام کرده است تمام مسئولان وقوع جنایات در سوریه باید مورد بازخواست قرار گیرند.



فابیوس گفت فشارهای بین المللی در این مرحله علیه نظام سوریه بسیار ضروری است . وی ادعا کرد ما در جریان جدایی های جدید از نظام بشار اسد قرار گرفته ایم.



به گفته وی، بیانیه پایانی نشست ضد سوری پاریس بر افزایش حمایتها از مخالفان سوری تاکید کرده است.



فابیوس مدعی شد اجماع در کنفرانس پاریس درباره ضرورت کناره گیری اسد و اتخاذ تدابیری بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به دست آمده است.



وزیر امور خارجه فرانسه مدعی شد مخالفان به خاطر آزادی خود در سوریه می جنگند.



وی با وجود حمایتهای گسترده از مخالفان سوری ادعا کرد ما از نظامی کردن بحران سوریه حمایت نمی کنیم.



فابیوس ادعا کرد وجود دموکراسی با حضور بشار اسد امکان ندارد.



خبر دیگر اینکه الجزیره در خبری فوری گزارش داد بر اثر وقوع آتش سوزی در اردوگاه آوارگان سوری در ترکیه، دو نفر از آنها کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند.



این شبکه همچنین اعلام کرد کنفرانس پاریس بر حتمی بودن سقوط نظام سوریه تاکید می کند.