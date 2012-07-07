حسین نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تنها دو هفته دیگر به آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور باقی مانده است و تمام مقدمات را برای حضور موفق صبای قم در لیگ دوازدهم فراهم کرده ایم.



وی با بیان اینکه برنامه کامل هفت هفته از دور رفت دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال اعلام شده است، افزود: نخستین بازی ما در لیگ جدید با تیم پیکان تهران خواهد بود.



آمادگی ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم برای میزبانی لیگ برتر و لیگ قهرمانان



سرپرست تیم فوتبال صبای قم افزود: سازمان لیگ برتر فوتبال برنامه هفته نخست از فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس را هفته تکریم و تعظیم ماه مبارک رمضان و روزه واجب الهی نام نهاده است.



وی یاد آور شد: بر اساس برنامه هفته نخست از فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، تیم فوتبال صبای قم در دیداری خانگی از ساعت 20:45 دقیقه روز پنجشنبه بیست و نهم تیرماه در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم از تیم فوتبال پیکان تهران پذیرایی خواهد کرد.



نجاتی ادامه داد: این مسابقه با توجه به اینکه در خانه برگزار می شود از هر نظر برای ما بسیار مهم و حائز اهمیت است و دوست داریم که در نخستین بازی خود در فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور تیم پیروز میدان باشیم.



وی ابراز داشت: صد در صد در رقابت های این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور و همچنین مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا به حضور همه جانبه و پرشور تماشاگران فهیم و فوتبال دوستان قمی نیاز داریم.



صبا متعلق به قم و مردم ورزش دوست و فوتبال فهم قم است



سرپرست تیم فوتبال صبای قم عنوان داشت: این تیم متعلق به قم و مردم ورزش دوست و فوتبال فهم قم است، بنابراین انتظار داریم در لیگی که قطعا قوی تر از فصل گذشته رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور گام به لیگ جدید می گذاریم، مورد حمایت آنها باشیم.



وی بیان داشت: تمام انگیزه و هدف مدیریت باشگاه و تلاش و تکاپوی کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال صبای قم این است که بتوانیم در فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور نماینده ای شایسته برای فوتبال قم باشیم.



گفتنی است: در هفته نخست از فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور روز پنجشنبه بیست و نهم تیرماه، علاوه بر مصاف صبا و پیکان در قم، نفت آبادان در خانه از پرسپولیس تهران پذیرایی می کند، گهر درود با ملوان مسابقه می‌دهد و نفت تهران پذیرای تیم راه آهن شهر ری است، ضمن اینکه سایر دیدارهای این هفته روز سی ام تیرماه برگزار می‌شود.