استقبال سرمایه گذاران از 100 فرصت سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رحیمی اظهار داشت: فرصتهای سرمایه گذاری در حوزههای تجاری، صنعتی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل با بیشترین استقبال از سوی سرمایه گذاران مواجه شد و در این خصوص افزون بر 10 توافق اولیه با سرمایه گذاران علاقمند به حضور در منطقه آزاد انزلی صورت گرفت که مقرر شد مراحل بعدی و نهایی مذاکرات در این منطقه انجام شود.

وی عنوان کرد: دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در بازدید از غرفه این سازمان بر فعال سازی ظرفیتهای متعدد منطقه آزاد انزلی در حوزههای مختلف تاکید و از حضور همزمان بخش خصوصی در کنار این سازمان در غرفه منطقه آزاد انزلی استقبال کردند.

مدیر عامل منطقه آزاد انزلی از برگزاری جلسات مذاکره با مدیران عامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حاشیه نمایشگاه خبر داد و گفت: گفتگو با سفرای کشورهای آسیایی - آفریقایی و مدیران و مشاوران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مدیران دستگاههای اجرایی کشور از دیگر اقدامات انجام گرفته از سوی این سازمان در نخستین نمایشگاه توانمندیهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور معرفی ظرفیتها، مزایا و معافیتهای منطقه آزاد انزلی و جذب سرمایه گذار است.

وی در خصوص بسته های تبلیغاتی اطلاع رسانی عرضه شده از سوی این سازمان گفت: لوح فشرده چند رسانه ای چهار زبانه مشتمل بر قانون و مقررات مناطق آزاد، قوانین ثبت شرکتها، فرصتهای اقتصادی، سرمایه گذاری و تولیدی شرکتهای خارجی و داخلی به همراه بروشورهای معرفی توانمندیها، مزایا و جاذبه های سرمایه گذاری در محدوده این منطقه، نقشه و کتاب گردشگری گیلان، کتاب گردشگری منطقه آزاد انزلی از مهمترین بسته های تبلیغاتی اطلاع رسانی ارائه شده در این نمایشگاه است.

رحیمی با بیان اینکه با حمایت سازمان در این نمایشگاه فعالان بخش خصوصی در بخشهای تولیدی، خدماتی، گردشگری و حمل و نقل در منطقه آزاد انزلی علاوه برعرضه توانمندیهای خود به مذاکره با فعالان بخش خصوصی سایر مناطق پرداخت و اظهارداشت: با هدف پشتیبانی بیشتر از صنایع دستی استان و محدوده منطقه آزاد دو شرکت تولید کننده صنایع دستی، محصولات خود در این نمایشگاه را به نمایش عموم گذاشتند.

وی در ادامه از مشارکت مدیران و کارشناسان این سازمان در کارگروهها و جلسات تخصصی برگزار شد، در حاشیه نمایشگاه خبر داد و در خصوص ارزیابی خود از نخستین نمایشگاه توانمندیهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزود: برگزاری نمایشگاه با هدف معرفی توانمندیهای مناطق آزاد و ویژه در پایتخت کشور بیانگر تثبیت جایگاه آنها در نظام مدیریتی کلان کشور در عرصه های مختلف به ویژه جذب سرمایه گذار است.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی تصریح کرد: وجود معافیتها و قوانین حمایتی، مزایای سرمایه گذاری، نبود بوروکراسی و مزایایی چون موقعیت استراتژیک مناطق آزاد ایران از مهمترین ظرفیتهای مناطق آزاد کشور است که در این میان منطقه آزاد انزلی با داشتن مزیتهایی چون نزدیکترین منطقه به پایتخت کشور و بازارهای تولیدی - مصرفی داخلی و بین المللی و قرار داشتن در مسیر ترانزیت بین المللی نوستراک از جاذبه های مضاعفی برای سرمایه گذاری برخوردار است.

این نمایشگاه از سوی شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و با همکاری و حضور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، فعالان حوزههای اقتصادی، تجاری، صنعتی و گردشگری این مناطق از هفتم تا دهم تیر ماه جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد.