جنوب شرق آسیا منطقه عاری از سلاح هسته ای می شود/ تفاهم پنج قدرت هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های کامبوج، سخنگوی وزارت امورخارجه این کشور با اعلام این خبر افزود: نمایندگان این پنج کشور با حضور در اجلاس هفته آینده وزرای خارجه آسه آن در پایتخت کامبوج این پروتکل را امضا می کنند.

"کوی کونگ" ادامه داد: به موجب این عهدنامه پنج کشور دارای سلاح هسته ای از منطقه بدون سلاح هسته ای حمایت کرده و هیچگاه این منطقه تهدید حمله هسته ای نمی شود و آزمایش سلاح های هسته ای در این منطقه متوقف می شود.

سران آسه آن در سال 1995 با امضای عهدنامه ای پذیرفتند که آسه آن منطقه عاری از سلاح هسته ای باشد و پس از 2 سال مذاکره با کشورهای دارای سلاح هسته ای برای حمایت از این پروتکل آغاز کردند.

پنج کشور دارای سلاح هسته ای شامل آمریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه و چین می شود.

کشورهای اتحادیه جنوب شرق آسیا موسوم به آسه آن با جمعیتی بالغ بر600 میلیون نفر شامل کشورهای برونئی، کامبوج، اندونزی ، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام می شود.



