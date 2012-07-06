جهان امروز مصداق "شعار رنگین و اعمال ننگین"/ راه نجات انتظار فرج است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با حضور در هشتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در تهران برگزار می شود، با موضوع «آثار فردی و اجتماعی اعتقاد به امام زمان» در مراسم اختتامیه این همایش به ایراد سخن پرداخت.

وی در ابتدای سخنانش ضمن اشاره به موضوع محوری این همایش که هنر و زمینه سازی ظهور بود، اظهار داشت: تصور می‏کنم کسانی که بخواهند در زمینه هنر به ماندگاری این آموزه کمک کنند باید با برخی معانی اصلی این آموزه آشنا باشند.

وی تاکید کرد که اعتقاد به امام زمان اعتقاد ویژه و کم‏نظیری در بین ادیان است و ادیان عموما در انتظار موعودند و ما آموزه مهدویت را یک آموزه الهی مشترک میان همه پیروان ادیان می دانیم. وی در همین باره تاکید کرد: اما به این صورتی که شیعیان بدان معتقدند، اگر بی نظیر نباشد کم‎نظیر است.



وی با بیان اینکه رابطه شیعیان با امام زمان، اعتقاد و رابطه خاصی است، ادامه داد: ما باید مثال خورشید پشت ابر را که برای بهره‏مندی از امام زمان در دوران غیبت می‏زنند از اجمال به تفصیل بیاوریم و معنی کنیم که این خورشید پشت ابر چه تاثیری می‏‎تواند داشته باشد؟ خورشید با وجود ابر غیبت چه بهره‏مندی‏ای می تواند به بشریت برساند؟



وی درباره تبیین این مثال، به بحث رابطه تکوینی و تشریعی بین خدا و جهان اشاره کرد و گفت: رابطه خدا و جهان از نظر هدایت و معنویت با وجود امام زمان در زمین و در جهان یک رابطه مستدام و مستمر و ناگسیخته است. اینطور نیست که در طول تاریخ هدایت در زمان‏هایی قطع باشد و بعد هدایت الهی در زمان‏های بعثت انبیا و نزول وحی برقرار گردد و دوباره با فوت یک پیامبر، در آسمان به زمین بسته شود.

وی در ادامه گفت که اعتقاد به امام معصومی که با آسمان در ارتباط است و در زمین حضور دارد، پیام پیوستگی و دائمی بودن ارتباط زمین و آسمان است.

وی در همین باره افزود: این ارتباط، ارتباطی نیست که گاه باشد و گاه نباشد. خداوند در ارتباط با جهان با اسماء و صفات گوناگونی وصف می شود و همانطور که رابطه آفرینندگی خدا با جهان یک آن قطع نمی شود، رابطه هدایت خداوند با جهان هم یک آن قطع نمی گردد.

وی در همین باره توضیح داد: یعنی آفرینش و هدایت آفرینش امری مستمر است. این یک بحث فلسفی است که آیا خداوند یکبار جهان را خلق کرده و بعد دست از خلقت جهان برداشته است؟ یا اینکه دائما در کار خلق جهان است؟ باید گفت که خداوند دائما این جهان را خلق می کند و از نو خلق می کند.

وی با بیان اینکه همانطور که در آفرینش دست خدا بسته نیست در هدایت هم خداوند استمرار دارد و انقطاع حاصل نمی شود، ادامه داد: مجرای این استمرار امام زمان است. این یک معنای عمیقی از نظر هستی شناسی و جهان بینی دارد. در میان اسلام شناسان غربی هانری کربن از کسانی است که به اهمیت این جنبه از اعتقاد به مهدویت توجه نموده و آن را ذکر کرده است.

وی جنبه دیگری از آثار ایمانی و تربیتی اعتقاد به امام زمان را تاثیر در شخصیت تک تک منتظران حضرت دانست و گفت: از آثار نیکوی اعتقاد به امام زمان ایجاد امید و خوش بینی در بین منتظران و معتقدان است. اینکه در هیچ شرایطی انسان امید خودش را به اصلاح از دست ندهد، سرمایه بزرگی است.

وی در همین باره افزود: اگر یک باور نیرومند وجود نداشته باشد، در این دنیای ظلمانی به کجای این شب تیره می توان امید داشت؟ وضع دنیای ما این است که شعارها رنگین و اعمال ننگین است. اما در مقابل یک شیعه منتظر امام زمان هماره چشمانش به دروازه سحر دوخته شده و هر چه شب، تاریک باشد او اطمینان دارد که پایان شب سیه سفید است.

وی با بیان اینکه هماره گفته شده که «الانتظار اشد من الموت»، انتظار حضرت مهدی را انتظاری کِشنده نه انتظار کُشنده دانست و گفت: این انتظار شیرین و امیدآور بوده و مایوس کننده نیست.



وی در بخش دیگری از سخنانش به بحث ولایت علمای شیعه اشاره کرد و اظهار داشت: این جایگاه برای مراجع تقلید بر اساس اعتقاداتی است که مردم به حضرت مهدی دارند و نفوذ کلام و جایگاه مراجع شیعه یک پرتویی از اقتدار معنوی و مطاع بودن امام زمان (عج) است.

وی که به واقعه تحریم تنباکو مثال زد و اطاعت از مراجع تقلید را در این حادثه مثال زدنی خواند، ادامه داد: جلوه اعتقاد به امام زمان را در انقلاب اسلامی نیز دیده ایم. در انقلاب هر کسی اطاعت از امام راحل را اطاعت از امام زمان می دانست، و حتی مردم در این زمینه مشکلات را تحمل می کردند.