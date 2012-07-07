به گزارش خبرنگار مهر، جهان امروز، ورزش را به عنوان یک صنعت می‌شناسد و این صنعت در بدنه خود از مدیران، مربیان، سرپرستان و ورزشکاران حرفه‌ای تشکیل شده است که هر یک نیاز دیگری برای موفقیت در یک میدان ورزشی هستند.



ضرورت حفظ سلامت و تامین امنیت ورزشکاران در ورزش امروز جهان بیش از هر موضوع دیگری مد نظر مدیران و مربیان ورزشی است و به همین منظور به تغذیه، زمان مناسب تمرین و بسیاری مسائل دیگر از جمله بیمه ورزشکاران خود توجه ویژه ای دارند.



در کشورمان نیز وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی ورزش کشور، در بین نزدیک به 60 فدراسیون ورزشی که در رشته های مختلف فعالیت می کنند، فدراسیونی دارد که وظیفه اش حضور در میدان رقابت ورزشی نیست و با تامین امنیت و سلامت ورزشکاران را بر عهده دارد.



تاسیس فدراسیون و هیئت های پزشکی ورزشی برای کنترل سلامت ورزشکاران



این فدراسیون، پزشکی ورزشی نام دارد و در استان های مختلف کشورمان نیز هیئت های استانی با عنوان هیئت پزشکی ورزشی مجری سیاست های آن هستند، در حالی که در قم این هیئت با مدیریت محمد گلفشان در سال های اخیر نظم و آرامش خاصی در تامین سلامت ورزشکاران به ورزش قم داده است.



گلفشان در پیگیری گزارشی در خصوص چگونگی ارائه خدمات پزشکی به ورزشکاران در گفتگو با خبرنگار مهر ابتدا از بی‌توجهی برخی مدیران، باشگاه داران و ورزشکاران نسبت به بیمه ورزشی که تضمین کننده سلامت آنها در میدان مسابقه است، لب به گلایه باز کرد.



پرداخت 60 میلیون ریال غرامت نقص عضو یا فوت ناشی از حوادث ورزشی



گلفشان در ادامه در خصوص نحوه خدمات رسانی این هیئت به ورزشکاران، تیم ها و باشگاه های ورزشی در استان قم از پرداخت 60 میلیون ریال غرامت نقص عضو دائم یا فوت ناشی از حوادث ورزشی به دارندگان بیمه ورزشی خبر داد.



گلفشان افزود: بنا بر بخش‌نامه وزارت ورزش و جوانان کشورمان، به منظور تامین هزینه‌ها و حمایت‌های درمانی از جامعه ورزش کشور، انجام هر گونه فعالیت ورزشی شامل شرکت در مسابقه، تمرین و هرگونه کلاس آموزشی ورزشی بدون داشتن کارت عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی ممنوع اعلام شده است.



وی ادامه داد: بر این اساس تمام افرادی که به هر نحوی با محیط‌های ورزشی در ارتباط هستند باید از این کارت بیمه برخوردار باشند و یا نسبت به دریافت آن به هیئت‌های پزشکی ورزشی یا ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور مراجعه کنند.



یک سال بیمه ورزشی با پرداخت 60 هزار ریال



رئیس هیئت پزشکی ورزش قم افزود: در سال جاری هزینه‌ای که بابت عضویت در کمیته خدمات درمانی این هیئت پرداخت می‌شود، برای هر ورزشکار تنها 60 هزار ریال است و ورزشکاران رشته‌های مختلف می‌توانند با ارائه یک قطعه عکس و ارائه اصل یا کپی کارت ملی نسبت به بیمه خود اقدام کنند.



وی اضافه کرد:‌ با ابلاغ فدراسیون پزشکی ورزشی کشورمان، این فدراسیون و همچنین هیئت‌های پزشکی ورزشی سراسر کشور تعهداتی را در مقابل آسیب‌های ورزشی ورزشکاران رشته‌های مختلف دارند که طبق قوانین و مصوبات سال 91 اجرا می‌شود.



گلفشان با اشاره به مهمترین تعهدات هیئت‌های پزشکی ورزشی به ورزشکاران، ابراز داشت: کمک هزینه درمان آسیب‌های ورزشی حداکثر پنج برابر تعرفه دولتی تا سقف 30 میلیون ریال خواهد بود، ضمن اینکه به عنوان غرامت نقص عضو دائم یا فوت ناشی از حوادث ورزشی تا سقف 60 میلیون ریال پرداخت می‌شود.



امکان استفاده از خدمات سرپایی و بستری درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی



رئیس هیئت پزشکی ورزش استان قم یادآور شد:‌ همچنین کمک هزینه جبران خرید وسایل جراحی شامل پیچ و پلاک تا سقف شش میلیون ریال در نظر گرفته شده است در حالی که امکان استفاده از خدمات سرپایی و بستری درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی فدراسیون پزشکی ورزشی و هیئت‌های تابعه سراسر کشور نیز شامل حال ورزشکاران آسیب دیده می‌شود.



وی با بیان اینکه بیمه‌ها یکساله انجام می‌شود و با توصیه به ورزشکاران برای اینکه از آغاز سال نسبت به بیمه ورزشی خود اقدام کنند،‌ در ادامه اظهار داشت: درانده کارت از روز چهارم پس از صدور کارت مشمول تعهدات خواهد بود.



لزوم اطلاع رسانی آسیب ورزشی حداکثر تا یک ماه از بروز حادثه



گلفشان تاکید کرد: در صورت وقوع آسیب ورزشی، ورزشکار باید فرم گزارش حادثه ورزشی را از باشگاه یا هیئت ورزشی درخواست کرده و آن را تکمیل کند و حداکثر یک ماه پس از زمان آسیب به هیئت‌ پزشکی ورزشی استان تحویل دهد و وقوع آسیب ورزشی خود را به تایید این هیئت و در سوابق استان به ثبت برساند.



وی خاطرنشان کرد: اعضایی که در زمان وقوع آسیب ورزشی کمتر از دو ماه از زمان عضویت آنها در کمیته خدمات درمانی هیئت پزشکی ورزشی گذشته باشد، مشمول تعهدات تا دو برابر تعرفه دولتی و اعضایی که از زمان وقوع آسیب ورزشی بیشتر از دو ماه از زمان عضویت آنها گذشته باشد، مشمول تعهدات تا پنج برابر تعرفه دولتی هستند.



مدیران بی توجه به بیمه ورزشی مسئول سلامت ورزشکاران هستند



رئیس هیئت پزشکی ورزش قم عنوان داشت: چنانچه فردی سه سال متوالی در فروردین ماه عضو کمیته خدمات درمانی هیئت پزشکی ورزشی استان خود شده باشد، مشمول تعهدات تا شش برابر تعرفه دولتی خواهد بود،‌ بنابراین به منظور بهر‌مندی از حداکثر خدمات، ورزشکاران باید از فروردین ماه هر سال نسبت به بیمه ورزشی خود اقدام کنند.



وی تصریح کرد: مدیران و مسئولان اجرایی تیم‌ها و باشگاه‌های ورزشی موظفند از عضویت ورزشکاران خود اطمینان حاصل کنند و در قبال دریافت حق عضویت کارت عضویت صادره را به ورزشکار تحویل دهند، زیرا عواقب و مسئولیت‌ قانونی آسیب‌های ورزشی در صورت کنترل نکردن کارت عضویت با عدم اقدام برای صدور کارت، متوجه مدیران و مسئولین اجرایی باشگاه یا سرپرست تیم ورزشی خواهد بود.

