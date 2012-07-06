مسابقات پینگ پنگ آزاد خراسان شمالی با معرفی نفرات برتر پایان یافت

ایرج نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رقابت‌های پینگ پنگ آزاد خراسان شمالی عصر جمعه با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

وی اظهار داشت: در این مسابقات بازیکنانی از شهرستان‌های مختلف استان شرکت کرده بودند که به دو صورت دوره‌ای و حذفی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

نکویی گفت: در پایان این رقابت‌ها سید محمد سیدی از شهرستان بجنورد با کسب بالاترین امتیاز در جایگاه نخست ایستاد.

وی اضافه کرد: محمد قاسمی از شهرستان بجنورد و هادی رحیمی کوهستان از شهرستان مانه و سملقان نیز به ترتیب در رده‌های دوم و سوم این دوره از رقابت‌ها قرار گرفتند.

نکویی اظهار داشت: رقابت‌های پینگ پنگ خراسان شمالی در دسته‌های یک و 2 به صورت یک هفته در میان برگزار شده و در پایان نیز رنکینگ برترین بازیکنان استان اعلام می‌شود.

وی افزود: علاوه بر رقابت‌های دسته یک و 2، مسابقات آزاد ورودی به دسته 2 خراسان شمالی نیز به صورت ماهیانه برگزار شده و 2 نفر برتر رقابت‌های آزاد به دسته 2 استان صعود می‌کنند.

این مسئول تصریح کرد: همچنین برای آمادگی بازیکنان استان، رقابت‌های آزاد پینگ پنگ به صورت هفتگی و در محل آکادمی پینگ پنگ خراسان شمالی برگزار می‌شود.