رزمایش موشکی سپاه خواب آمریکا را آشفته کرد/ دولت درخصوص گرانی فرافکنی نکند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن میلاد منجی عالم بشریت اظهار داشت: ملت وفادار، ولایی و محب اهل بیت(ع) در اقشار و سنین مختلف، مردمیترین جشن میلاد برای امام زمان(عج) را برپا کردند که این مراسم هر ساله با شکوه بیشتری برگزار میشود.
وی با اشاره به فرازی از دعای عهد امام زمان(عج) افزود: در بخشی از این دعا آمده که پروردگارا ما در همه صبح با امام عصر(عج) تجدید بعیت میکنیم و این به معنای آن است که ما با امام زمان(عج) عهد و پیمان بستهایم که تا مرز شهادت دست از ایشان بر نداریم.
اعتقاد به مهدویت به معنای نابودی کفر جهانی است
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با بیان اینکه در این جشنهایی که در سراسر کشور برپا میشود باید به این عهد و پیمان توجه بیشتری کنیم، افزود: دشمنان امام زمان(عج) درباره مهدویت بیکار ننشستهاند چرا اعتقاد به مهدویت و انتظار منجی به معنای فرا رسیدن مرگ شیطان و نابودی کفر جهانی است.
وی ادامه داد: شیاطین، کفار و مستکبران جهان که از امر ظهور منجی الهی با خبر شدهاند نهایت تلاش خود را به کار میبندند تا این ظهور را به تاخیر بیندازند.
حجت الاسلام سعیدی تصریح کرد: یکی از گناهان بزرگی که ظهور حضرت را به تاخیر میاندازد شکستن همین عهد و پیمان با امام عصر(عج) است که خسارتهای فراوانی را در پی دارد.
گناهان ما باعث به تاخیر افتادن ظهور خواهد شد
امام جمعه قم با بیان اینکه گناهان ما باعث رنجش امام زمان(عج) خواهد شد، افزود: گناهان ما باعث به تاخیر افتادن ظهور خواهد شد که باید در طول هفته اعمال خودمان را مرور کنیم و حرمت خون شهدا را نگه داشته و با ولی فقیه زمان و نائب بر حقش تجدید بیعت کنیم و تا ظهور آن حضرت با قدرت و بصیرت از پای ننشینیم.
وی با اشاره به کشتار مردم در مشهد به دست رضاخان و نامگذاری این روز به روز عفاف و حجاب اظهار داشت: کسی که معتقد به اسلام و اهل بیت(ع) است باید ظاهر او همانند باطنش مزین به آنچه که ائمه دستور دادهاند باشد.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) اضافه کرد: دوستداران امام زمان(عج) از مدلهای غربی تبعیت نمیکنند و در این راستا دشمنان تلاش میکنند که ظواهر مسلمانان و مومنان را تغییر دهند زیرا در این شرایط آنها از مساجد و مجالس مذهبی دور خواهند شد.
حمایت از نیروی انتظامی در خصوص اجرای طرح امنیت اجتماعی
حجت الاسلام سعیدی در ادامه سخنان خود با اشاره به اجرای طرح امنیت اجتماعی توسط نیروی انتظامی اظهار داشت: با اجرای این طرح شاهد کاهش جرائم و مفاسد هستیم که در این خصوص از همه دستگاهها و خانوادهها میخواهیم که با نیروی انتظامی همکاری کنند.
وی در ادامه به ماجرای کشف کودتای نوژه در 19 تیرماه سال 59 اشاره کرد و افزود: آمریکاییها از اول انقلاب تا کنون لحظهای از شرارت و توطئه خود علیه ملت ایران دست برنداشتند، اما با عنایت خداوند جز شکست نتیجهای نگرفتند.
امام جمعه قم همچنین با اشاره به برگزاری رزمایش موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: آمریکاییها بارهاست که میگویند همه گزینههای در خصوص ایران اسلامی بر روی میز است ولی وقتی چنین زمایشهایی برگزار میشود خواب آنها آشفته و از مواضع خود عقب نشینی میکنند.
دولت در خصوص گرانی فرافکنی نکند
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در بحش پایانی خطبههای خود اظهار داشت: مردم از دولتمردان و دست اندرکاران انتظار جدی دارند جلوی گرانی افسار گریخه که امروز در جامعه دیده میشود را بگیرند.
امام جمعه قم تاکید کرد: دولت و دستگاههایی که تدبیر امر معیشت مردم را بر عهده دارند در خصوص گرانی نباید فرافکنی کنند.
حجت الاسلام سعیدی:
رزمایش موشکی سپاه خواب آمریکا را آشفته کرد/ دولت درخصوص گرانی فرافکنی نکند
قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه قم برگزاری رزمایش موشکی سپاه پاسداران را باعث آشفته شدن خواب آمریکا و دشمنان ایران اسلامی و عقب نشینی از مواضع آنان عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن میلاد منجی عالم بشریت اظهار داشت: ملت وفادار، ولایی و محب اهل بیت(ع) در اقشار و سنین مختلف، مردمیترین جشن میلاد برای امام زمان(عج) را برپا کردند که این مراسم هر ساله با شکوه بیشتری برگزار میشود.
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