  1. بین الملل
۱۶ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۵۹

در سفر پکن صورت می گیرد؛

تلاش وزیر خارجه فرانسه برای همسو کردن چین با مواضع ضد سوری غرب

تلاش وزیر خارجه فرانسه برای همسو کردن چین با مواضع ضد سوری غرب

وزیر امور خارجه فرانسه در یک سفر رسمی به پکن با مقامات چینی درباره روابط دوجانبه و به احتمال زیاد سوریه گفتگو می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "لوران فابیوس" در یک سفر رسمی به دعوت "یانگ جیچی" همتای چینی در روزهای نهم تا 11 جولای (19 تا 21 تیر) به پکن سفر می کند.

وزیر امور خارجه فرانسه در این دیدار با رهبران چینی از جمله "ون جیابائو" نخست وزیر چین دیدار می کند.

گفته می شود که مقامات چین و فرانسه در این دیدار درباره روابط دوجانبه، روابط چین و اتحادیه اروپا و موضوعات مورد توجه دو طرف و هماهنگی درباره مسائل بین المللی گفتگو کنند.

پیش بینی می شود که لوران فابیوس در این سفر برای همسو کردن مقامات چینی درقبال سوریه تلاش کند.

کد مطلب 1643418

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