علي كفاشيان : تيم هايي را اعزام مي كنيم كه كسب مدال آنها قطعي باشد / راه موفقيت المپيك پكن از دوحه قطر مي گذرد

به گزارش خبرنگار" مهر" در اين نشست كه با حضور خبرنگاران رسانه هاي گروهي برگزار شد ، علي كفاشيان با پررنگ خواندن نقش رسانه ها در پيشرفت و شكوفايي ورزش درسال گذشته گفت : از اينكه رسانه هاي گروهي درطول يكسال گذشته ازكميته ملي المپيك و فدراسيون هاي ورزشي حمايت كرده اند خوشحاليم و مراتب تقدير و تشكر خود را از همه آنها اعلام مي كنيم.

وي افزود : بدون شك انتقادات و شفاف سازيهايي كه درطول سال گذشته توسط رسانه هاي گروهي صورت گرفت باعث شد كه ما كمتر دچار اشتباه شويم و در مسيري بهترگام برداريم. اميدورام در سال آينده شاهد حضورتاثيرگذار تر رسانه ها در ورزش كشور باشيم.

علي كفاشيان با اشاره به اينكه در سال گذشته برنامه ريزي خوبي براي پيشرفت و توسعه رشته هاي ورزشي صورت گرفته است تصريح كرد: هر چند ما تلاش مي كينم ورزش كشورمان را به درجه بالايي از موفقيت برسانيم اما كشورهاي ديگر نيز بيكار نيستند و با سرمايه گذاريهايي كه دراين بخش مي كنند به پيشرفت هاي قابل قبولي دست يافته اند.

دبيركميته ملي المپيك در ادامه با بيان اينكه در سال گذشته برگزاري مسابقات المپيك اوج كار ورزش ايران بود خاطر نشان ساخت : واقعيت اين است كه انتظارات مردم از ورزشكاران ما در رقابتهاي المپيك و پارالمپيك بسيار بالاست و ما بايد سعي كنيم درپيكارهاي آينده اين انتظارات به حق را برآورده كنيم.

علي كفاشيان افزود : براي حضورموفق دردوره آينده المپيك و بازيهاي همبستگي كشورهاي اسلامي و همچنين بازيهاي دوحه ستادهاي ويژه اي را تشكيل داده ايم كه در اين ستادها كميته هاي تخصصي علمي و ورزشي فاعليت مي كنند.

دبيركل كميته ملي المپيك وظايف اين كميته و سازمان تربيت بدني را در دو بخش معرفي و تصريح كرد : براي پيشرفت تيم هاي ورزشي سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك دو وظيفه مهم دارند ، اول تدارك و پشتيباني فدراسيون ها در بحث بودجه و هزينه و دوم ارزيابي و نظارت برامور اين فدراسيون نها. كه البته براي بخش نظارت برعملكرد فدراسيونها افرادي را مشخص كرده ايم كه در طول فعاليت اين فدراسيونها بر كار و امور آنها نظارت خواهند داشت و گزارش خود را در مقاطع زماني كوتاه مدت در اختيار ما قرار خواهند داد.

كفاشيان با بيان اينكه عملكرد اين ستاد به گونه ايست كه به مسئول يا شخص خاصي وابسته نيست تصريح كرد : اگر اين ستاد بتواند برنامه هاي خود را براساس پيش بيني هاي قبلي پيش ببرد قطعا در آينده حتي اگر فردي مثل كفاشيان و يا هر فرد ديگري در كميته ملي المپيك نباشد خللي در كا ورزش و فدراسيونها بوجود نخواهد امد.

دبير كل كميته ملي المپيك با اشاره به نحو شكل گيري برگزاري مسابقات كشورهاي اسلامي گفت : اين بازيها به ابتكار وزراي كشورهاي هر چهار سال يكبار برگزار خواهد شد كه اولين دوره آن فروردين ماه سال آينده به ميزباني عربستان برگزار خواهد شد.

وي ادامه داد : در ابتدا تصميم داشتيم 15 رشته را در اين دوره از مسابقات شركت دهيم اما سه فدراسيون سواركاري ، هندبال و تنيس اعلام كردند توانايي كسب مدال از اين مسابقات را ندارند. به همين خاطر اين سه رشته را حذف كرديم و قرار است در صورتيكه مشكل وزنه برداري حل شود در 12 رشته شركت كنيم.

كفاشيان در مورد احتمال بخشيدن محروميت فدراسيون وزنه برداري گفت : تصور مي كنم فدراسيون وزنه برداري در اين مورد تمام توان خود را به كار نگرفته است. با اين حال ما پس از اعلام مجددا فدراسيون جهاني مبني بر محروميت ايران نامه اي را براي اين فدراسيون ارسال كرده ايم و خواهان بخشيدن اين محروميت شده ايم. حتي ما در اين نامه از فدراسيون جهاني خواسته ايم كه در صورت امكان ، محروميت وزنه برداري ايران را با جريمه هاي نقدي عوض كند كه منتظر پاسخ نهايي آنها هستيم.

رئيس ستاد نظارت و بربازيهاي همبستگي كشورهاي اسلامي در ادامه يادآور شد : به جز دو رشته تكواندو و فوتبال كه تيم هاي اصلي شان درگير مسابقات مهمتري هستند در ساير رشته ها با تيم اصلي در اين مسابقات شركت مي كنيم و بسيار اميدواريم كه در همه اين رشته ها با كسب مدال به ايران بازگرديم. البته در اين بين تيم ملي بسكتبال نيز اعلام كرده است احتمال دارد در اين مسابقات مدالي كسب نكند. به همين خاطر قرار است در جلسه اي كه هفته آينده داريم در اين مورد تصميم گيري كنيم كه آيا تيم بسكتبال را به اين مسابقات اعزام كنيم يا نه.

كفاشيان با اشاره به بازيهاي آسيايي دوحه قطر گفت : مسلما اين بازيهابراي ما بسيار حائز اهميت است و قصد داريم با برنامه ريزي هاي اصولي و مدون حضوري پرقدرت در بازيهاي دوحه داشته باشيم. ضمن اينكه اين مسابقات مي تواند راه موفقيت در المپيك پكن باشد. بدون شك ما در سال آينده برنامه هاي ويژه اي براي بازيهاي آسيايي دوحه و المپيك پكن خواهيم داشت كه تصورمي كنيم راه پكن از دوحه مي گذرد و ما بايد در اين مسابقات با تمام قدرت شركت كنيم.

وي با بيان اينكه دكتر قراخانلو كانديداي حضور در هيات رئيسه دوره آينده بازيهاي كشورهاي اسلامي است گفت : قرار است فروردين ماه سال آينده جلسه انتخابات اعضاي هيات رئيس اين بازيها براي چهار سال آينده تشكيل شود كه آقاي دكتر قراخانلو و بنده كانديداي حضور در اين هيات رئيسه خواهيم بود.

تشكيل كميسيون بررسي عملرد مربيان خارجي از جمله ديگر اقدامات كميته ملي المپيك بود كه علي كفاشيان به آن اشاره كرد و افزود : اين كميسيون وظيفه دارد با بررسي عملكرد حدود 40 مربي خارجي در ايران گزارش خود را در فاصله هاي زماني مشخص به كميته اعلام كند.

كفاشيان ادامه داد : قصد داريم براي حضور پرقدرت در مسابقات و رويدادهاي آينده بهترين مربيان را جذب كنيم كه تصور مي كنم در سال آينده تعداد حضور مربيان خارجي در ايران دوبرابر شود.

دبير كل كميته ملي المپيك در جواب سوال خبرنگار " مهر" كه پرسيد براي ساختن مربيان ايراني و بي نيازي به حضور مربيان خارجي چه برنامه هاي داريد تصريح كرد : قطعا در قراردادي كه با مربيان خارجي منعقد مي كنيم اين نكته را قيد خواهيم كرد كه آنها وظيفه دارند دانش و توانايي هاي خود را با تشكيل كلاس هاي مختلف در اختيار مربيان داخلي قرار دهند. ضمن اينكه در كليه اردوهاي تيم هاي ملي تعدادي از مربيان واجد شرايط در كنار اين مربي خارجي حضور خواهد داشت تا از دانش و توانايي هاي او استفاده كند.

علي كفاشيان استعفايش از سرپرستي فدراسيون ژيمناستيك را در راستاي كمك به اين فدراسيون خواند و خاطر نشان كرد : قطعا ما برنامه هاي ويژه اي براي اين فدراسيون داريم و بايد هر چه سريعتر رئيس اين فدراسيون مشخص و فعاليتش آغاز شود. به همين خاطر بنده با استعفايم اين زمينه را فراهم كردم كه با انتخاب سرپرست جديد برنامه هاي آماده سازي و اصولي اين فدراسيون آغاز شود.

دبيركل كميته ملي المپيك درپايان ابرازاميدواري كرد كه تيم هاي شركت كننده در اولين دوره بازيهاي همبستگي كشورهاي اسلامي بتوانند با كسب مدال به كشور بازگردند تا زمينه موفقيت هاي بعدي در بازيهاي آسيايي دوحه قطر و المپيك پكن فراهم شود.

لازم به ذكر است كه اولين دوره بازيهاي همبستگي كشورهاي اسلامي از روز 19 لغايت 30 فروردين ماه سال آينده در چهار شهر جده ، مكه ، طائف و مدينه عربستان صعود برگزار خواهد شد.