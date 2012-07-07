همه استانداران خراسان شمالی/ 7 استاندار برای استانی 8 ساله!

به گزارش خبرنگار مهر، استان 8 ساله خراسان شمالی در طول دوران حیات خود انتصاب 6 استاندار و یک سرپرست استانداری را تجربه کرده و دولت رکورد انتصاب نمایندگان عالی خود در این استان نوپا را شکسته است، رکوردی که بی شک به مذاق هیچ کدام از اهالی دلسوز این استان خوشایند نیست.

محسن نریمان؛ نخستین استاندار خراسان شمالی

استان خراسان شمالی در 19 مرداد 83 و در اواخر دولت اصلاحات، با انتصاب محسن نریمان به عنوان اولین استاندار خراسان شمالی تاسیس شد.

نریمان دارای سوابق مدیریتی و اجرایی مناسبی بود و گذشته از آن یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را نیز در کارنامه خود داشت.

وی در حالی سکان خراسان شمالی را به دست گرفت که این استان از لحاظ امکانات و زیرساخت‌های لازم در تمامی بخش‌ها در نقطه صفر و یا پایین‌تر از آن بود.

نریمان در طول دوران مدیریت یک سال و نیمه خود در خراسان شمالی تلاش کرد تا با برنامه ریزی مناسب و با ایجاد و راه اندازی دستگاه‌های اجرایی استان زمینه رشد و توسعه استان را فراهم کند.

با روی کار آمدن دولت نهم، براساس تصمیم هیات دولت وی در 16 بهمن ماه سال 84 جای خود را به بهروز همتی داد.

دوران رکود خراسان شمالی

بهروز همتی به عنوان دومین استاندار خراسان شمالی و با شعار دوری از سیاسی کاری و خدمت صادقانه به مردم وارد خراسان شمالی شد.

وی در چند ماه نخست حضور خود در این استان، به گفته خود به مطالعه در امور استان پرداخت تا بتواند با خیالی آسوده و مطمئن، معاونین و مدیران مورد نظر خود را برای استان تعیین و توسعه همه جانبه استان را با سرعت بیشتری به پیش ببرد.

بهروز همتی که خود از معلمین آموزش و پرورش بود و در کوله بار تجربیات خویش تدریس و آموزش و عضویت ناموفق در شورای شهر کرمانشاه را به همراه داشت در طول دوران خدمتش بیشتر از آنکه مدیریت علمی و کارآمد و همچنین نگاه اقتصادی و سیاسی موثری به استان داشته باشد، تلاش کرد تا با موعظه و راهنمایی‌های پدرانه خویش مسئولین دستگاه‌های اجرایی را به سمت تلاش برای رضای خدا و خدمت به مردم سوق دهد.

ثمره یک سال و نیم خدمات و تلاش‌های بهروز همتی در خراسان شمالی هم چندان موثر واقع نشد و استان علاوه بر عقب ماندن از حرکت توسعه همه جانبه، با نتایج ضعیفی روبرو شد.

این وضعیت سبب شد تا وی سرانجام در تاریخ 20 تیر ماه سال 86 به بهانه حضور در انتخابات نمایندگی مجلس از حوزه کرمانشاه، از سمت خود استعفا دهد، اگر چه که بعد از استعفا اصلا برای حضور در اننتخابات نیز نام نویسی نکرد!

دوران طولانی سرپرستی استانداری بشارتی

پس از کناره گیری بهروز همتی، سکان هدایت خراسان شمالی به دست غلامحسین بشارتی سپرده شد.

بشارتی که از نیروهای اصول گرا و بومی استان بود، در اوایل مسئولیت بهروز همتی به عنوان معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان شمالی منصوب شده بود، در طول بیش از 3 ماه مسئولیت سرپرستی استانداری خراسان شمالی، سیاست‌های استاندار مستعفی را تا معرفی استاندار جدید ادامه داد.

روشن بود که بشارتی در دوران پرتلاطم و نامطمئن سرپرستی استانداری، با توجه به نداشتن اختیارات کافی، کار چندانی از پیش نبرد و بدون اینکه برنامه ریزی کوتاه مدت و یا دراز مدتی برای اداره استان داشته باشد سعی کرد تا استان را بدون پیش آمدن حادثه و یا رخداد خاصی به استاندار بعدی تحویل دهد.

استانداری که نیامده رفت!

سید محمد مهدی مروج الشریعه در واقع چهارمین و به عبارتی سومین! استاندار خراسان شمالی بود که در تاریخ 20 شهریور سال 86 توسط محمود احمدی نژاد به این سمت منصوب شد.

این استاندار نیز بعد از 10 روز از منصوب شدن به سمت استاندار خراسان شمالی در اوایل مهرماه سال 86 استعفای خود را تقدیم هیئت دولت کرد.

اگر چه استعفای این استاندار 10 روزه را برخی به علت جریانات سیاسی خاص ذکر کردند اما مشکلات خانوادگی نیز یکی دیگر از دلایل استعفای وی عنوان شده بود.

استعفای مروج الشریعه باعث شد تا سرپرستی بشارتی تا تعیین استاندار بعدی چند روزی بیشتر به درازا بکشد.



استاندار 1000 روزه!

محمد حسین جهانبخش در مهرماه سال 86 به سمت استانداری خراسان شمالی منصوب شد و دقیقا 1000 روز در این خطه از ایران سکانداری کرد.

وی در مدت 33 ماه فعالیت در خراسان شمالی از خود شخصیتی نقدپذیر و دارای تعامل با مردم و رسانه‌ها بر جای گذاشت.

همان قدر که رسانه‌ها از جهانبخش دل خوشی داشتند، آب برخی از نمایندگان استان نیز با این استاندار به یک جو نرفت، مسئله‌ای که به نظر می‌رسید بلاخره سبب جابجایی این استاندار شد.

ناگفته نماند جهانبخش در طول حضور در خراسان شمالی برای پیشرفت استان زحمات زیادی کشید، برخی جملات او چون این جمله که «خراسان شمالی 30 سال از استان هم سن خود، یعنی خراسان جنوبی عقب است» و نیز مواضع او در مورد مخالفت با درج آگهی تبریک برای او و ... از جمله خاطراتی است که هنوز در اذهان مردم این استان به یادگار باقی مانده است.

جابجایی 2 استاندار

در تیر ماه سال 89 در اتفاقی کم نظیر 2 استاندار خراسان شمالی و بوشهر با یکدیگر جابجا شدند، محمد حسین جهانبخش استاندار خراسان شمالی به بوشهر رفت و ابوطالب شفقت، استاندار بوشهر نیز عازم سفر به خراسان شمالی شد.

شفقت همانگونه که در ابتدای ورود به استان قول داده بود، در طول 2 سال سکانداری در خراسان شمالی همواره از کشاورزی و بهبود زندگی مردم حمایت کرد.

برگزاری جشنواره انگور، جشنواره گوسفند کردی و ... نیز از ابتکارات او در راستای کمک به توسعه بخش کشاورزی بود.

همچنین برگزاری جشنواره صنایع دستی کشورهای عضو اکو که شهریورماه سال گذشته در بجنورد برگزار شد و در سال جاری نیز شاهد برگزاری آن خواهیم بود و همچنین توجه به برپایی نمایشگاه‌های صنایع دستی در راستای تشویق تولیدکنندگان و هنرمندان صنایع دستی استان از اقدامات بسیار خوب شفقت در خراسان شمالی بود.

تلاش یکسال اخیر وی برای ساماندهی آگهی‌های دولتی و توزیع عادلانه آن بین نشریات استان که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بخشنامه هیات دولت و همچنین بخشنامه وزارت ارشاد می‌بایست به طور عادلانه بین نشریات توزیع می‌شد، متاسفانه به رغم تاکیدات او و کم توجهی برخی از دستگاه‌های دولتی سامان نگرفت و این امر موجب شد تا برخی از نشریات استان دچار زیان‌های مالی شدیدی شوند.

و اما آخرین استاندار...

در نخستین روزهای تیر ماه سال جاری خبری سبب شوکه شدن مردم و مسئولین خراسان شمالی شد، خبر تغییر استاندار خراسان شمالی و انتصاب محمود احمدی بیغش نماینده پیشین مردم شازند در مجلس هشتم که به عنوان کاندیدای انتخاباتی حامی دولت از راهیابی به مجلس نهم بازمانده بود.

تغییر استاندار در کمتر از یک سال مانده به پایان عمر دولت دهم برای تمامی دلسوزان این استان بسیار ناگوار بود.

اکنون مردم خراسان شمالی نگران این هستند که با انتصاب احمدی بیغش به عنوان هفتمین استاندار استان 8 ساله خراسان شمالی، توسعه استان متوقف شده و یا از حرکت رو به رشدش کاسته شود، چرا که با توجه به عمر کوتاه دولت فعلی، استاندار جدید اصلا فرصت شناخت استان و آگاهی به مسائل و مشکلات آن و برنامه ریزی برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های احتمالی خود را پیدا نخواهد کرد.

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