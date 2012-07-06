هفته نخست لیگ فوتبال بجنورد به پایان رسید

محسن خالصی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفته نخست رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال بجنورد روزهای پنج شنبه و جمعه این هفته با برگزاری 4 دیدار در محل ورزشگاه تختی بجنورد به پایان رسید.

وی افزود: در نخستین دیدار این هفته که عصر پنج شنبه برگزار شد تیم انتظار بجنورد با نتیجه 2 بر صفر از سد موبایل فدک گذشت.

خالصی اضافه کرد: در دیگر دیدارهای این هفته صبح جمعه تیم‌های شهدای وحدت و وحدت بجنورد به تساوی بدون گل رضایت دادند.

وی با اعلام اینکه عصر امروز نیز 2 دیدار باقی مانده این هفته برگزار شد، اظهار داشت: در دیدارهای عصر جمعه در بازی نخست تیم پرسپولیس با نتیجه 2 بر یک از سد تیم کارگران بجنورد گذشت.

این مسئول گفت: در دیگر دیدار عصر امروز دقایقی قبل تیم آرمان بجنورد با نتیجه 3 بر یک از سد تیم بنیاد عبور کرد.

خالصی تصریح کرد: بر این اساس در پایان هفته نخست رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال بجنورد تیم‌های آرمان، انتظار و پرسپولیس در رده‌های اول تا سوم جدول رده بندی لیگ قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها با شرکت 8 تیم و به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، تصریح کرد: این مسابقات تا پایان ماه مبارک رمضان با معرفی تیم قهرمان به پایان می‌رسد.